Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Никакой колбасы: этот кремовый паштет из фасоли станет вашим фаворитом

Люблю!
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Никакой колбасы: этот кремовый паштет из фасоли станет вашим фаворитом

Если надоели обычные бутерброды, а времени на сложные закуски нет, подойдёт паштет из фасоли и плавленого сыра. При желании сыр можно исключить и приготовить паштет из белой фасоли с овощами.

Ингредиенты:

  • 300 граммов отварной фасоли;

  • одна луковица;

  • одна морковка;

  • три столовые ложки масла;

  • два зубчика чеснока;

  • 150 граммов плавленого сыра;

  • половина чайной ложки кориандра;

  • половина чайной ложки яблочного уксуса;

  • соль по вкусу.

Приготовление:

Для начала нужно отварить фасоль или взять консервированную. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной тёрке. Затем протушить лук и морковь с растительным маслом до мягкости. В чашу блендера переложить фасоль, обжаренные овощи, сыр, чеснок, кориандр и яблочный уксус. Измельчить всё до однородности.

#кулинария #сыр #вегетарианство #овощи #еда #полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео