Если надоели обычные бутерброды, а времени на сложные закуски нет, подойдёт паштет из фасоли и плавленого сыра. При желании сыр можно исключить и приготовить паштет из белой фасоли с овощами.
Ингредиенты:
-
300 граммов отварной фасоли;
-
одна луковица;
-
одна морковка;
-
три столовые ложки масла;
-
два зубчика чеснока;
-
150 граммов плавленого сыра;
-
половина чайной ложки кориандра;
-
половина чайной ложки яблочного уксуса;
-
соль по вкусу.
Приготовление:
Для начала нужно отварить фасоль или взять консервированную. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной тёрке. Затем протушить лук и морковь с растительным маслом до мягкости. В чашу блендера переложить фасоль, обжаренные овощи, сыр, чеснок, кориандр и яблочный уксус. Измельчить всё до однородности.
