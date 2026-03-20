Если надоели обычные бутерброды, а времени на сложные закуски нет, подойдёт паштет из фасоли и плавленого сыра. При желании сыр можно исключить и приготовить паштет из белой фасоли с овощами.

Ингредиенты:

300 граммов отварной фасоли;

одна луковица;

одна морковка;

три столовые ложки масла;

два зубчика чеснока;

150 граммов плавленого сыра;

половина чайной ложки кориандра;

половина чайной ложки яблочного уксуса;

соль по вкусу.

Приготовление:

Для начала нужно отварить фасоль или взять консервированную. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной тёрке. Затем протушить лук и морковь с растительным маслом до мягкости. В чашу блендера переложить фасоль, обжаренные овощи, сыр, чеснок, кориандр и яблочный уксус. Измельчить всё до однородности.