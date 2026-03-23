Не ешь свои проблемы: 3 шага к здоровым отношениям с едой

Дата публикации: 23.03.2026
Эмоциональное переедание — распространённая проблема, при которой еда становится способом справиться со стрессом, тревогой или усталостью. Такая реакция формируется под влиянием как физиологических, так и психологических факторов.

Эксперт: Ульяна Махова, клинический психолог

Почему стресс влияет на аппетит

Реакция на стресс у людей различается. Одни теряют аппетит, другие, наоборот, начинают есть больше — особенно сладкую и калорийную пищу.

Это связано с гормональными механизмами. При остром стрессе в организме повышается уровень адреналина, что может подавлять чувство голода.

При хроническом напряжении увеличивается выработка кортизола — гормона, который, напротив, усиливает тягу к жирной и углеводистой пище.

Дополнительную роль играют личностные особенности: тревожность, эмоциональная нестабильность и склонность к депрессии повышают риск «заедания» проблем.

Как формируется привычка в детстве

Модель пищевого поведения часто закладывается ещё в детстве. Если ребёнка утешают или поощряют сладостями, у него формируется устойчивая связь между едой и положительными эмоциями.

Во взрослом возрасте эта привычка может проявляться как способ справляться со стрессом через еду. Именно поэтому переедание часто связано не только с текущими переживаниями, но и с ранними психологическими установками.

Шаг 1. Осознать проблему

Первый и самый важный этап — это внимательное отношение к своему поведению.

Полезно отслеживать ситуации, в которых возникает желание есть без физического голода, и фиксировать свои эмоции и мысли в этот момент. Это помогает выявить повторяющиеся триггеры.

Шаг 2. Различать голод и эмоции

Важно научиться отличать физиологический голод от эмоционального.

Физический голод развивается постепенно и ощущается как пустота в желудке. Эмоциональный — возникает резко и часто связан с желанием съесть что-то конкретное, например сладкое или фастфуд.

Осознание этой разницы помогает остановиться и сделать более осознанный выбор.

Шаг 3. Найти альтернативу

Чтобы разорвать привычный сценарий, необходимо заменить переедание другими способами снятия напряжения.

Это могут быть прогулки, физическая активность, творчество, отдых или общение. Также полезно формировать новые устойчивые привычки, которые не связаны с едой.

Почему важен комплексный подход

Эмоциональное переедание редко имеет одну причину. Оно связано с образом жизни, психологическим состоянием и физиологией.

Поэтому для устойчивых изменений может потребоваться помощь специалистов — психолога, врача или нутрициолога.

Поддержка и работа над отношением к себе помогают сформировать более здоровое восприятие еды и собственного тела.

Итог

«Заедание» стресса — это не слабость, а выработанный механизм адаптации.

Осознанность, умение различать сигналы тела и поиск альтернативных способов справляться с эмоциями помогают постепенно выйти из этого круга и восстановить здоровые отношения с едой.

