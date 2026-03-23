Весной женский организм испытывает невероятные трудности: набор веса, отечность, эмоциональная нестабильность, нарушения цикла. Все это не только влияет на физическое здоровье, но и приносит психологический дискомфорт. В чем же причина таких изменений?

Весна — время обновления. Системы организма начинают функционировать активнее, и это доказанный факт. Особую нагрузку испытывает эндокринная система — основной регулятор в нашем организме. Обязательным условием нормальной работы периферических эндокринных органов — щитовидной железы, надпочечников, яичников, семенников — считают оптимальную концентрацию в организме витаминов, минералов, жиров и белка. Каждый из этих компонентов исполняет свою роль, как актер в спектакле. В случае дефицита или даже едва выраженного недостатка хотя бы одного из компонентов нормальной продукции гормонов можно и не ждать, рассказала Лилия Афанасьева, гинеколог, эндокринолог, главный

Главные гормоны

Среди множества гормонов, вырабатываемых женским организмом, главные, во многом определяющие жизнь женщины, — это половые гормоны: эстрогены и прогестерон. При этом среди эстрогенов выделяют три основных вида: эстрадиол, эстриол и эстрон. А вот прогестерон на все случаи жизни один.

Путь производства женских половых гормонов сложен и зависит от многих факторов. Эстрогены и прогестерон синтезируются преимущественно в яичниках. Но не только. Прогестерон может вырабатываться в коре надпочечников и плаценте во время беременности. Эстрогены также вырабатываются в коре надпочечников, плаценте, а еще в жировой ткани (особенно в области живота и бедер — «галифе»), костях и мышцах. Здесь они образуются из андрогенов, помогая женщине адаптироваться к уменьшению работы яичников в период менопаузы.

Предшественник всех половых гормонов — холестерин. Из него через промежуточные гормоны — тестостерон и андростендион — образуются эстроген и прогестерон. Как в любой химической реакции, на этом пути есть катализаторы процесса — ферменты. Основной из них — цитохром Р450. Это комплекс железа и белка, соединенный особым образом.

К весне организм «добирается» уже уставшим и истощенным. Запасы исчерпаны, перенесенные за зиму вирусные инфекции снизили работу кишечных бактерий и ферментов. Все это нередко приводит к дефициту минералов или даже гиповитаминозу.

Весной ПМС бывает чаще

Предменструальный синдром (ПМС), или синдром предменструального напряжения, — достаточно часто встречающаяся патология. В среднем с ним сталкиваются около 70-80% женщин разного возраста. Что интересно, у женщин старшего репродуктивного возраста (от 40 лет) частота выше и доходит до 55%, а вот молодые девушки встречаются с ним реже — в 20-24% случаев.

Весной ПМС бывает чаще, чем летом. Это обусловлено снижением продукции прогестерона в этот период. Выработка прогестерона зависит от уровня белка, железа и холестерина, то есть жира. А что делает каждая женщина весной? Правильно, снижает вес к лету.

Почему опасно урезать жиры

Уменьшение в рационе жиров, в том числе и животных, ведет к снижению всасывания и усвоения витаминов Д, К, А и Е. Развивается дефицит жирорастворимых витаминов. Ограничение в рационе красного мяса (говядина) и субпродуктов ведет к снижению поступления белка и железа. Да и во фруктах железа почти не осталось. Именно в этих условиях и формируется дефицит выработки прогестерона. А что же беспокоит женщину? Это изменение настроения, от плаксивости до агрессивности, отеки, головные боли, пищевой «дожор» перед менструацией. Ведь не зря говорят про ПМС: «Это не я злая, это мои гормоны бесятся».

Нарушения цикла

Чаще всего женщины отмечают удлинение менструального цикла или увеличение объема теряемой крови. Это связано со снижением выработки как эстрогенов, так и прогестерона.

Участвующий в образовании эстрогенов фермент ароматаза напрямую зависит от уровня аскорбиновой кислоты, железа, меди. Также важен уровень отдельных аминокислот — цистеина и глутатиона. А это структурные единицы белка, который может хуже усваиваться после перенесенных воспалительных заболеваний.

Селензависимые ферменты, стимулирующие выработку тироксина или Т4, как его знают большинство, вырабатываются в печени. Множество праздников, малоподвижный образ жизни большинства людей в зимний период неизменно приводит к снижению функции печени — как детоксикационной, так и регулирующей. По итогу — дефицит гормонов щитовидной железы будет приводить к нарушению менструального цикла.

Весенний чекап

Женский организм как скрипка — требует тонкой настройки и нежного обращения. Необходимое условие для нормального функционирования и сохранения гормонального гомеостаза — баланс витаминов, микроэлементов, белков и жиров. Поэтому в весенний период, который порой испытывает нас на прочность, важно своевременно определить дефициты.

Весенний чекап должен включать в себя определение уровня железа сыворотки, ферритина, трансферрина, витамина D, индекса омеги-3, селена, меди, цинка, белка и его фракций. Пройти его нужно уже в марте — для коррекции дефицитов, как правило, требуется не меньше месяца. Помним, что нарушение менструального цикла — это сложное отклонение в репродуктивном здоровье женщины и всегда требует консультации врача.

Чтобы профилактировать весенние нарушения, женщинам важно полноценно питаться. Не должно быть ограничения белков и жиров, а вот с углеводами — осторожно: они снижают выработку прогестерона. Профилактический прием витаминов в переходный период также важен. Использование минимальных доз не требует лабораторной оценки. Ну и полноценный сон и достаточная физическая нагрузка помогут сохранить циркадность выработки гормонов.