Мой метод

— Изначально я доктор по специальности дерматолог-венеролог, но так сложилось, что моей основной специализацией стала эстетическая медицина. Практически все дерматологи это пробуют, но не все там остаются, не у всех получается по разным причинам. У меня получилось.

Клиника доктора Зайковской стала местом, где заботятся о здоровье и красоте женщин, особенно в возрасте 40+. Ольга утверждает, что здоровье всегда на первом месте, а красота приходит как следствие: «Ты красивая, когда хорошо себя чувствуешь. Важно не только эстетическое, но и физическое состояние», – считает она.

— Не то чтобы я выбирала тему превентивной медицины, скорее, это она выбрала меня: дело в том, что параллельно с рождением моих детей-близнецов возникли некоторые трудности со здоровьем. Я получила дополнительное образование и наконец пазл моего метода сложился.

Он прост: лечить причину, а не симптом. Объясню на примере. Допустим, пациентка приходит на лазерную шлифовку. И чтобы результат точно был — мне нужно убедиться, что у этой женщины есть ресурсы для выработки коллагена, что все хорошо заживет. Поэтому сначала — консультация и подробные анализы. Если найдем, например, дефицит железа, сначала восполним его, а потом сделаем процедуру. Мне хочется помогать людям, спать по ночам спокойно и жить с чистой совестью, — вот такой простой подход к работе (улыбается). Могу спокойно отговорить пациентку от дорогостоящей процедуры, если не вижу в ней смысла. Потом, кстати, люди приходят и говорят спасибо. А через год присылают десять своих подруг-друзей, потому что «это доктор, который говорит как есть».

В её арсенале – не только процедуры, но и советы по питанию и образу жизни.

— Каждая женщина должна понимать, что забота о себе – это не баловство, а необходимость. Я хочу, чтобы каждая пациентка знала, как важно сохранять здоровье и ухаживать за собой. Это не просто косметика, это осознанный выбор и любовь к себе.

С пациентами "на одной волне"

Ольга много внимания уделяет актуальной для женщин теме менопаузы, которая до сих пор считается табуированной. В её клинике открыто говорят о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в этом возрасте.

— Мы должны обсуждать это, работать над повышением осведомленности. Моя любимая аудитория — адекватные женщины среднего возраста. Работающие, занятые, думающие, современные. Учительницы, врачи, менеджеры, бизнесвумен, специалисты в самых разных областях. Пациентки, которые не имеют больших финансовых возможностей, но хотят прийти к специалисту, который не навяжет ничего лишнего и поможет выглядеть ухоженно — что называется «естественной красотой».

Я не могу работать поверхностно «доктор, уколите мне вот сюда этот препарат, а сюда — вот этот, он более модный». Не могу 10 минут — и следующий. Я должна долго, основательно говорить с пациентом, выяснять мечты, пожелания и возможности (его и наши); тем более если это первая консультация. Да, она не может стоить мало, но человек получает комплексное и перспективное решение.

Не только лечить, но и учить

Доктор Зайковская — не просто врач, а еще и настоящий наставник и вдохновитель для многих женщин. С каждым годом её желание делиться знаниями и опытом становится всё сильнее:

— Я всегда чувствовала необходимость делиться своими знаниями. За последние пять лет у меня было несколько врачей, можно сказать, «в попечении», которых я учила, направляла на курсы.

С гордостью она говорит о молодых специалистах, работающих под её руководством, и о том, как они уже принимают пациентов. Это не только работа, а настоящая миссия – готовить новых врачей и помогать женщинам выглядеть и чувствовать себя лучше. Таким образом, её история – это не только путь к успеху как врача, но и вдохновляющий пример для женщин, которые хотят быть красивыми и здоровыми в любом возрасте.

Советы от профи

Формула красивого и осознанного взросления от доктора Зайковской:

"Женская красота — это не борьба со временем, а союз с ним», — так формулирует свою жизненную философию Ольга Зайковская и предлагает собственную систему, которая помогает сохранять энергию, ясность ума и внутренний баланс.

1. Позитив как базовая настройка психики

Вера в лучшее в людях и умение смотреть на жизнь с оптимизмом — это осознанный выбор. Такой подход бережёт ментальное здоровье, снижает уровень стресса и помогает не выгорать.

2. Дисциплина без компромиссов

Подъем в 5.30 и обязательная 30-минутная прогулка — ежедневно в любую погоду, без исключений. Такая четкая утренняя рутина поддерживает ощущение стабильности, структурирует день и дает мощный заряд энергии.

3. Регулярный check-up — это любовь к себе

Анализы минимум два раза в год и своевременная коррекция дефицитов позволяют держать организм в балансе и предотвращать проблемы еще до их появления.

4. Не «не стареть», а красиво корректировать изменения

Физическая активность, работа с осанкой, массаж спины, контроль веса и комплексный уход за кожей — все это части одного процесса: гармоничного взросления. Современные косметологические методики здесь выступают не как радикальная мера, а как инструмент поддержки естественной красоты.

5. Найти свое «место силы"

В самом широком смысле слова — занятие, которое полностью поможет вам отключиться от внешнего мира, от внешнего шума. Для меня это вода и длительные заплывы, например на километр... Такой отдых глубоко перезагружает нервную систему.

6. Наполнять жизнь эстетикой

Опера, выставки, прогулки на природе — все, что дарит ощущение красоты и вдохновения, напрямую влияет на внутреннее состояние, а значит, и на внешний вид.

7. Осознанное питание без фанатизма

Я не сторонник строгих диет, считаю, что женщина может есть все, соблюдая некоторые принципы: ежедневная клетчатка, достаточное количество воды, отказ от белого хлеба, минимизация молочных продуктов и добавленного сахара.

8. Косметология как союзник, а не культ

В моем «женском арсенале» — биоревитализация, полинуклеотиды, пилинги, мезорадиесс, ботулинотерапия, многда — RF и Ultherapy. Все строго по показаниям, с целью сохранить качество кожи, а не изменить мои черты лица.

Riga Dermatology Group by dr.Zaikovska — это в первую очередь медицинское учреждение, не салон. Но и не больница, где страшно. Это место, куда приятно прийти, где тебе все объяснят в зале ожидания, предложат чай и кофе. В наших кабинетах не только аппаратура-инструменты-препараты и все стерильно, но и красивые картины, автор которых, кстати, одна из моих пациенток.

Наши основные направления работы:

составление anti-age планов для женщин 40+ лет после тщательного обследования и анализов, работа с причинами, а не только с симптомами;

инъекционные методики: весь спектр — от мезотерапии и биоревитализации до ботокса, филлеров и коллагеностимуляторов;

аппаратные аnti-age процедуры: безоперационный SMAS-лифтинг Ulthera, CO2-лазерная шлифовка для омоложения и работы со шрамами, фракционное омоложение неодимовым лазером;

лечение дерматологических проблем с превентивным подходом: проверка и удаление новообразований — важная составляющая, особенно с возрастом; плюс лечение псориаза, грибков, различных дерматитов;

сосудистое направление: : IPL-система для фотоомоложения и неодимовый лазер для более глубоких сосудов; лазеры для лечения розацеи и капиллярной сетки;

Комплексный уход:

все виды косметологических «рутин» и массажи; а также интравенозные инъекции, но только после консультации врача, никакого «самоназначения";

женское здоровья в период менопаузы: «Специально покупаю кушетку за 10 тысяч евро из Франции с возможностью гинекологического обследования. Буду изучать и практиковать гинекологическое омоложение, лечение возрастных изменений. Это сфера моих интересов, основанная на личном опыте».

