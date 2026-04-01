Утреннее меню можно разнообразить без сложных рецептов и лишних затрат времени. Такой вариант завтрака получается сытным и готовится из доступных продуктов.

Список ингредиентов:

болгарский перец — одна штука;

моцарелла мини — четыре шарика;

томаты черри — четыре штуки;

ветчина — 70 граммов;

яйца — две штуки;

соль — по вкусу;

укроп — один пучок;

натёртый сыр — 20 граммов.

Приготовление:

Для основы берут сладкий болгарский перец, который разрезают пополам и очищают от семян. Подготовленные половинки используют как форму для начинки.

Внутрь выкладывают моцареллу, добавляют помидоры черри и ветчину, после чего аккуратно разбивают яйцо. Заготовки солят, посыпают зеленью и тёртым сыром.

Далее их отправляют в духовку примерно на 30 минут при температуре около 200 градусов. В итоге получается горячее блюдо с расплавленным сыром и запечённым яйцом.