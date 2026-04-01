Утреннее меню можно разнообразить без сложных рецептов и лишних затрат времени. Такой вариант завтрака получается сытным и готовится из доступных продуктов.
Список ингредиентов:
болгарский перец — одна штука;
моцарелла мини — четыре шарика;
томаты черри — четыре штуки;
ветчина — 70 граммов;
яйца — две штуки;
соль — по вкусу;
укроп — один пучок;
натёртый сыр — 20 граммов.
Приготовление:
Для основы берут сладкий болгарский перец, который разрезают пополам и очищают от семян. Подготовленные половинки используют как форму для начинки.
Внутрь выкладывают моцареллу, добавляют помидоры черри и ветчину, после чего аккуратно разбивают яйцо. Заготовки солят, посыпают зеленью и тёртым сыром.
Далее их отправляют в духовку примерно на 30 минут при температуре около 200 градусов. В итоге получается горячее блюдо с расплавленным сыром и запечённым яйцом.
