Беруши давно считаются простым и эффективным способом защититься от шума во время сна. Однако, по словам специалистов, их регулярное использование может иметь неочевидные последствия для здоровья ушей и даже повлиять на самочувствие.

Какие риски связаны с берушами

Отоларинголог Хамида Джалилян предупреждает, что любое вмешательство в слуховой канал связано с потенциальными рисками.

«Каждый раз, когда вы вставляете что-то в ушной канал, всегда есть вероятность того, что что-то пойдет не так», — отмечает врач.

Одна из распространённых проблем — смещение ушной серы. Беруши могут проталкивать её глубже в слуховой проход, вызывая закупорку и дискомфорт.

Кроме того, существует риск развития инфекций. Беруши задерживают тепло и влагу, создавая благоприятную среду для бактерий и грибков.

Также возможны раздражение и повреждение кожи. Слуховой проход очень чувствителен, поэтому частое использование или грубая поверхность берушей могут привести к микротравмам и контактному дерматиту.

Как использовать беруши безопасно

Чтобы снизить возможные риски, важно соблюдать простые правила.

Беруши должны быть чистыми и предназначенными именно для сна. Особенно это важно для тех, кто спит на боку — мягкие и низкопрофильные модели уменьшают давление на ухо.

Также специалисты советуют аккуратно вставлять беруши, не использовать их при влажных ушах и регулярно менять одноразовые модели.

При появлении раздражения или дискомфорта от их использования лучше отказаться.

Какие бывают беруши

Разные виды берушей отличаются по удобству и степени защиты от шума.

Пенопластовые модели обеспечивают сильное шумоподавление, но могут усиливать внутренние звуки и иногда раздражать кожу.

Силиконовые беруши мягче и комфортнее, но не всегда полностью блокируют шум и могут смещаться во время сна.

Восковые модели размещаются у входа в ухо и подходят для сна на боку, однако иногда могут оставлять остатки или менять форму.

Несмотря на удобство, беруши требуют внимательного и аккуратного использования. Врачи подчеркивают: при правильном подходе они безопасны, но при регулярном и неправильном применении могут привести к проблемам со слухом и состоянием ушей.