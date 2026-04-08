Бобовые помогают контролировать сахар при диабете второго типа

Дата публикации: 08.04.2026
Бобовые могут способствовать контролю уровня сахара при диабете второго типа. К такому выводу пришли авторы научного обзора, проанализировавшие данные 17 исследований о влиянии фасоли, гороха, нута и других бобовых. Об этом пишет в Frontiers in Nutrition.

Исследователи отметили, что бобовые содержат клетчатку, растительный белок, устойчивый крахмал и биологически активные вещества. Благодаря этому они способны замедлять всасывание углеводов, снижать скачки сахара после еды и улучшать чувствительность тканей к инсулину. У участников исследований употребление бобовых ассоциировалось с улучшением переносимости глюкозы и снижением уровня сахара в крови, а в ряде случаев — и гликированного гемоглобина.

Авторы также изучили влияние бобовых на кишечную микрофлору. В отдельных работах зафиксировано увеличение численности полезных для обмена веществ, а также рост уровня короткоцепочечных жирных кислот — продуктов переработки клетчатки кишечными бактериями.

Учёные подчеркнули, что прямая связь улучшений уровня сахара с изменениями микрофлоры пока не доказана. Вероятно, эффект обусловлен комплексом факторов: высоким содержанием клетчатки, медленным перевариванием углеводов, влиянием на гормоны обмена веществ и лишь частично — работой кишечных бактерий.

Редакция BB.LV
