Не паниковать: 5 рабочих способов снизить тревожность

Дата публикации: 09.04.2026
Фото: shutterstock

Когда тревога достигает пика, привычные советы вроде «успокойся» или «переключись» часто не работают. Психологи отмечают: в такие моменты важно не подавлять состояние, а мягко перенаправлять внимание. Существуют простые, но эффективные техники, которые помогают вернуть контроль над мыслями и телом.

Фокус на телесных ощущениях

Один из самых быстрых способов снизить тревожность — переключиться с мыслей на тело. Это может быть концентрация на дыхании, ощущениях в ладонях или стопах. Исследования показывают, что медленное дыхание помогает регулировать стрессовую реакцию организма и снижает уровень тревоги.

Метод «заземления»

Популярная техника 5–4–3–2–1 помогает вернуться в реальность через органы чувств. Нужно назвать:

  • 5 вещей, которые вы видите

  • 4 — которые можете потрогать

  • 3 — которые слышите

  • 2 — которые чувствуете

  • 1 — что можете попробовать на вкус

Такая практика отвлекает от тревожных мыслей и возвращает контроль над вниманием.

Запись тревожных сценариев

Психологи советуют «вынести тревогу из головы на бумагу». Запишите худший сценарий, затем — лучший и наиболее реалистичный. Этот прием помогает снизить интенсивность переживаний и структурировать мысли, уменьшая эффект «накручивания».

Осознанное наблюдение

Практика осознанности — это способность фиксироваться на текущем моменте без оценки. Даже несколько минут наблюдения за окружающей средой или собственным состоянием помогают снизить уровень стресса и восстановить эмоциональный баланс.

Переключение через действие

Физическая активность или любая простая задача (например, уборка, прогулка, сортировка вещей) помогает «перезапустить» нервную систему. Эксперты отмечают, что движение снижает уровень тревоги за счет переработки гормонов стресса и переключения внимания.

...Современные подходы к работе с тревогой сходятся в одном: не нужно бороться с эмоциями напрямую. Гораздо эффективнее — мягко переключать внимание, вовлекая тело, чувства и окружающую среду. Такие техники не требуют специальной подготовки и могут использоваться в любой ситуации — от рабочего стресса до внезапных приступов тревожности.

