Работа основана на данных итальянского проекта Moli‑sani с участием более 20 тысяч человек. Биологический возраст участников рассчитывали с помощью ИИ на основе биомаркеров: гормонов, липидов, показателей воспаления. Его сравнивали с привычками употребления вина. Выяснилось, что у мужчин, выпивающих около 150–200 миллилитров вина в день, биологический возраст в среднем был ниже, чем у тех, кто не пьёт вовсе.

При этом выявлена U‑образная зависимость: слишком низкое или чрезмерное потребление не давало положительного эффекта, а злоупотребление ассоциировалось с ускоренным старением. Для женщин аналогичной связи не обнаружили, хотя строгого статистически значимого различия между полами доказать не удалось.

Учёные отметили, что положительный эффект, вероятно, связан не с алкоголем, а с полифенолами в вине их противовоспалительные и антиоксидантные свойства могли играть ключевую роль. Общее потребление этанола из других напитков подобной связи не показало.