Старение долгое время считалось главной причиной болезни Альцгеймера, однако современные исследования показывают: возраст лишь повышает риск, но не является прямым источником заболевания. Болезнь развивается из-за конкретных биологических процессов, которые могут начаться задолго до старости.

Старение как фактор риска, а не причина

Возраст действительно остаётся ключевым фактором риска: чем старше человек, тем выше вероятность развития болезни. Однако при нормальном старении мозг сохраняет большую часть нейронов, хотя и работает медленнее.

При болезни Альцгеймера происходит другое — массовая гибель нервных клеток и разрушение связей между ними. Это патологический процесс, а не естественное продолжение старения.

Отдельные случаи подтверждают, что заболевание может проявляться и в молодом возрасте. Так, в научной литературе описан случай пациента из Китая, у которого симптомы начались в подростковом возрасте, что подчёркивает сложность и до конца не изученную природу болезни.

Генетика и формы заболевания

Учёные выделяют две основные формы болезни Альцгеймера.

Наследственная форма

Редкий вариант, составляющий до 5% случаев, связан с мутациями в генах APP, PSEN1 и PSEN2. Он проявляется в более раннем возрасте и передаётся по наследству с высокой вероятностью.

Именно этот тип заболевания показан в фильме Все еще Элис, где героиню с ранним Альцгеймером сыграла Джулианной Мур.

Спорадическая форма

Наиболее распространённая форма, на которую приходится до 95% случаев. Она не связана с одной конкретной мутацией, но риск повышается при наличии определённых генетических вариантов, включая APOE-ε4, а также под влиянием образа жизни и окружающей среды.

Что происходит в мозге

Ключевую роль в развитии болезни играют два типа белков.

Бета-амилоид накапливается между нейронами, образуя бляшки, которые мешают передаче сигналов и вызывают воспаление.

Тау-белок, напротив, разрушает клетки изнутри, формируя так называемые клубки, нарушающие структуру нейрона и его транспортные системы.

Совокупность этих процессов приводит к постепенной деградации когнитивных функций — памяти, мышления и поведения.

Как выявляют болезнь сегодня

Современная медицина научилась распознавать изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, за годы до появления явных симптомов.

Среди основных методов — позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), позволяющая визуализировать амилоидные отложения, а также анализы крови на специфические формы тау-белка, такие как p-tau217.

Дополнительно используются цифровые методы, отслеживающие изменения речи, моторики и поведенческих паттернов.

Перспективы лечения и профилактики

По оценкам международных организаций, к середине XXI века число людей с болезнью Альцгеймера может значительно вырасти из-за старения населения.

Основной фокус современной науки смещается от попыток «вылечить» болезнь к её раннему предотвращению. Исследуются механизмы работы клеток мозга — микроглии и астроцитов, отвечающих за очистку и защиту нейронной среды.

Учёные стремятся не просто устранить последствия, а замедлить или предотвратить сам процесс разрушения. Такой подход открывает перспективы продления активной и осознанной жизни даже при наличии факторов риска.