Лёгкий суп без лишних хлопот: рецепт с тунцом и фасолью

Люблю!
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лёгкий суп без лишних хлопот: рецепт с тунцом и фасолью

Когда нет времени на сложные блюда, на помощь приходят быстрые и сбалансированные рецепты. Суп с тунцом и фасолью — один из таких вариантов: он готовится в одной кастрюле, требует минимум усилий и уже через 20 минут может оказаться на столе.

Простой рецепт с насыщенным вкусом

Главная особенность этого блюда — способ приготовления в одной посуде. Такой подход позволяет ингредиентам постепенно раскрывать вкус и формировать насыщенный аромат без длительной варки бульона.

Что понадобится

Для приготовления потребуется:

консервированный тунец — около 140 г белая фасоль (консервированная) — около 140 г цветная капуста — 150 г картофель — 1 штука морковь и лук — по 1 штуке вода — 1 литр лимонный сок, зелень и специи — по вкусу

Как готовить

Основа вкуса

Сначала в кастрюле с небольшим количеством масла обжариваются нарезанные лук и морковь. Именно на этом этапе формируется аромат и лёгкая сладость за счёт карамелизации овощей.

Добавление картофеля

К овощам добавляют нарезанный картофель и слегка обжаривают вместе с ними. Это помогает сохранить его структуру при дальнейшей варке.

Варка супа

В кастрюлю вливают воду и доводят до кипения. Картофель варится несколько минут до полуготовности.

Овощи и текстура

Далее добавляется цветная капуста. При необходимости её можно заменить на брокколи или брюссельскую капусту — это делает рецепт гибким и удобным для повседневного приготовления.

Основные ингредиенты

После этого в суп отправляют тунец и фасоль. Рыба придаёт блюду мягкий вкус, а фасоль делает его более сытным и добавляет кремовую текстуру.

Баланс вкуса

Несколько ложек лимонного сока помогают освежить вкус и убрать возможный рыбный оттенок.

Финальный штрих

В конце суп солят, перчат и дают ему настояться ещё пару минут. Перед подачей добавляют свежую зелень.

Почему стоит попробовать

Этот суп сочетает в себе простоту, скорость приготовления и сбалансированный вкус. Он лёгкий, но при этом питательный, поэтому подойдёт как для обеда, так и для ужина.

Рецепт легко адаптируется под доступные продукты, а минимальное количество посуды делает его особенно удобным для повседневной кухни.

Читайте нас также:
#кулинария #здоровое питание #еда
