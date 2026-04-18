Новейшие исследования из Торонто переворачивают представления о детском питании: цельное молоко, оказывается, несет в себе мощную защиту от ожирения в будущем. Это открытие ставит под сомнение привычные диетические рекомендации.

Свежие данные от ученых из Университета Торонто, Канада, открывают удивительную перспективу: дети, регулярно употребляющие цельное молоко в раннем детстве, значительно менее подвержены риску развития ожирения в будущем. Это контрастирует с теми, кто предпочитает обезжиренные молочные продукты, и эти революционные выводы были детально изложены в престижном издании American Journal of Clinical Nutrition.

В основе этого масштабного анализа лежали материалы канадского проекта CHILD cohort study, охватывающего медицинские данные тысяч детей от рождения до подросткового возраста. Родители участников тщательно фиксировали тип молока, которое пили их дети: обезжиренное, 1%, 2% или цельное.

Сбор данных проводился в ключевые моменты — когда детям исполнялось пять и восемь лет. Ученые анализировали множество показателей, включая индекс массы тела (ИМТ), соотношение окружности талии к росту, общую жировую массу и признаки как доклинического, так и клинического ожирения.

Интересно, что более 90% малышей до пяти лет регулярно пили молоко, но лишь четверть из них – цельное. При этом почти половина всех участников исследования употребляла менее одной чашки молока ежедневно.

Однако, несмотря на столь умеренное потребление, результаты оказались поразительными. Дети, пившие цельное молоко в пять лет, продемонстрировали значительно более низкий ИМТ и на целых 69% меньшую вероятность развития ожирения к восьми годам, чем те, кто выбирал обезжиренные варианты.

Рекомендации под вопросом

Эти ошеломительные выводы фактически бросают вызов устоявшимся рекомендациям общественного здравоохранения относительно жирности молока. Они заставляют пересмотреть давно принятые нормы и задуматься о пользе цельного продукта.

Долгое время Министерство здравоохранения Канады настоятельно советовало переводить малышей с цельного молока на маложирное уже с двухлетнего возраста, и аналогичные установки содержались в американских диетических рекомендациях 2020–2025 годов. Однако в текущем году ситуация изменилась: законодательство США разрешило включать цельное молоко в рацион школьных обедов, что является значительным шагом навстречу новым научным данным.