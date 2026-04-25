Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Клубника и черешня в апреле: что скрывается за красивым видом

Дата публикации: 25.04.2026
С приходом весны на прилавках появляются клубника и черешня, однако эксперты предупреждают: ранние ягоды не всегда так полезны, как кажется. Разбираемся, стоит ли покупать их в апреле и на что обращать внимание.

Ранние ягоды: почему возникают вопросы

Клубника и черешня, появляющиеся в продаже ранней весной, чаще всего выращиваются в тепличных условиях или импортируются из стран с более теплым климатом. Чтобы сохранить товарный вид и выдержать транспортировку, такие ягоды могут обрабатываться специальными веществами — пестицидами, фунгицидами и средствами против порчи. В допустимых дозах эти вещества считаются безопасными, однако их следы могут сохраняться на поверхности плодов, поэтому тщательное мытье перед употреблением становится обязательным.

Есть ли польза в апрельских ягодах

Несмотря на сомнения, клубника остается источником витамина С, клетчатки и антиоксидантов. Однако специалисты отмечают: максимальную пользу приносит именно сезонная ягода, созревшая естественным образом. Ранние плоды могут уступать по содержанию витаминов и вкусовым качествам, поскольку выращиваются ускоренными методами. Эксперты подчеркивают: апрельские ягоды скорее выполняют «психологическую» функцию — создают ощущение весны, чем дают выраженный оздоровительный эффект.

Возможные риски для здоровья

Среди основных факторов риска:

  • Аллергические реакции — клубника считается одним из наиболее частых пищевых аллергенов

  • Повышенное содержание нитратов — в ранних ягодах их уровень может быть выше, чем в сезонных

  • Раздражение ЖКТ — из-за органических кислот

  • Химическая обработка — для сохранения внешнего вида и транспортировки

Особую осторожность рекомендуют соблюдать детям, беременным, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергикам.

Как выбрать безопасные ягоды

Эксперты советуют обращать внимание на несколько признаков:

  • выраженный натуральный аромат

  • равномерный цвет без белых участков

  • отсутствие плесени и повреждений

  • умеренный блеск (слишком глянцевая поверхность может говорить об обработке)

Также рекомендуется тщательно мыть ягоды, а при первой пробе ограничиться небольшим количеством.

Покупать или подождать

Специалисты сходятся во мнении: покупать ранние ягоды можно, если соблюдать умеренность и правила безопасности. Однако для получения максимальной пользы и насыщенного вкуса лучше дождаться сезона — конца весны и начала лета.

...Апрельская клубника и черешня — это скорее способ почувствовать вкус весны, чем полноценный источник витаминов. При разумном подходе такие ягоды не представляют серьезной угрозы, но требуют внимательного выбора и умеренного потребления.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
2
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал
Изображение к статье: Турция готова к разминированию Ормузского пролива, но есть условие
В мире
Изображение к статье: Иран призывает граждан к экономии электроэнергии
В мире
Изображение к статье: Мали охвачена волной атак: взрывы и перестрелки по всей стране
В мире
Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео