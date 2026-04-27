Майский сезон 2026 года в Турции обещает быть жарким, но для многих туристов отдых может закончиться в кабинете врача. В условиях жесткой экономии и борьбы отелей за рентабельность, система All Inclusive всё чаще опирается на «безотходное производство».

Шеф-повар одной из популярных «пятерок» Антальи и составил список блюд, к которым лучше не прикасаться. Вот актуальный разбор-предупреждение, который поможет туристам сохранить здоровье и бюджет на отдыхе в Турции.

Топ-5 «опасных» позиций

Майонезные салаты: Главный утилизатор вчерашней нарезки. Если вы видите в составе ветчину, огурцы и кукурузу под толстым слоем соуса — знайте, эти ингредиенты «видели» еще вчерашний завтрак. Майонез отлично маскирует заветренный запах.

Мясной гуляш и соте: Вчерашнее мясо гриль, которое не съели на ужине, на следующий день мелко режется, заливается острым томатным соусом и тушится часами. Специи убивают вкус несвежего продукта.

Паштеты и «намазки»: Всё, что имеет консистенцию пюре, — это потенциальный микс из недоеденных сыров, колбас и овощей.

Сладости в сиропе: Часто сухие бисквиты, оставшиеся с обеда, обильно заливаются сахарным сиропом к ужину. Сахар — отличный консервант, но пользы в такой «сахарной бомбе» ноль.

Рыба в кляре: Фритюр — лучший способ скрыть рыбу второй свежести. Свежую рыбу в Турции подают либо целиком на гриле, либо в виде филе без панировки.

Совет

Хотите проверить свежесть блюд? Посмотрите на посуду с соусами. Если на краях соусника видна подсохшая каемка — этот соус стоит на жаре не первый час. Логично, что и блюда рядом с ним - тоже. Свежее блюдо всегда подается в идеально чистой гастроемкости.

tourprom