Приготовить вкусный рулет из печени с овощами вполне под силу даже начинающим кулинарам. Это отличное решение как для для праздничной закуски, так и для повседневных обедов и ужинов.
Ингредиенты:
-
400 граммов куриной печени;
-
два яйца;
-
одна луковица;
-
15 граммов крахмала;
-
50 граммов муки;
-
одна столовая ложка растительного масла;
-
три моркови;
-
две луковицы;
-
масло для жарки;
-
специи и соль.
Приготовление:
Для основы печёночного рулета нужно поместить в блендер нарезанную печень, луковицу, сырые яйца, муку, крахмал и немного соли. Смесь следует тщательно взбить, затем вылить на противень, застеленный пергаментом, и запекать в духовке при 180 градусах в течение 15 минут.
Пока основа готовится, можно заняться начинкой: очистить и измельчить лук с морковью, обжарить их на разогретой с маслом сковороде, добавить соль и специи по вкусу. Овощи необходимо довести до полной готовности, а затем немного остудить.
На готовую печёночную основу выкладывают овощную начинку, с помощью пергамента сворачивают плотный рулет, оборачивают его плёнкой и помещают в холодильник на пару часов. Перед подачей на стол рулет нарезают ломтиками.
