Приготовить вкусный рулет из печени с овощами вполне под силу даже начинающим кулинарам. Это отличное решение как для для праздничной закуски, так и для повседневных обедов и ужинов.

Ингредиенты:

400 граммов куриной печени;

два яйца;

одна луковица;

15 граммов крахмала;

50 граммов муки;

одна столовая ложка растительного масла;

три моркови;

две луковицы;

масло для жарки;

специи и соль.

Приготовление:

Для основы печёночного рулета нужно поместить в блендер нарезанную печень, луковицу, сырые яйца, муку, крахмал и немного соли. Смесь следует тщательно взбить, затем вылить на противень, застеленный пергаментом, и запекать в духовке при 180 градусах в течение 15 минут.

Пока основа готовится, можно заняться начинкой: очистить и измельчить лук с морковью, обжарить их на разогретой с маслом сковороде, добавить соль и специи по вкусу. Овощи необходимо довести до полной готовности, а затем немного остудить.

На готовую печёночную основу выкладывают овощную начинку, с помощью пергамента сворачивают плотный рулет, оборачивают его плёнкой и помещают в холодильник на пару часов. Перед подачей на стол рулет нарезают ломтиками.