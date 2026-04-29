Когда хочется вкусно, но без сложностей: готовим печёночный рулет

Дата публикации: 29.04.2026
Приготовить вкусный рулет из печени с овощами вполне под силу даже начинающим кулинарам. Это отличное решение как для для праздничной закуски, так и для повседневных обедов и ужинов.

Ингредиенты:

  • 400 граммов куриной печени;

  • два яйца;

  • одна луковица;

  • 15 граммов крахмала;

  • 50 граммов муки;

  • одна столовая ложка растительного масла;

  • три моркови;

  • две луковицы;

  • масло для жарки;

  • специи и соль.

Приготовление:

Для основы печёночного рулета нужно поместить в блендер нарезанную печень, луковицу, сырые яйца, муку, крахмал и немного соли. Смесь следует тщательно взбить, затем вылить на противень, застеленный пергаментом, и запекать в духовке при 180 градусах в течение 15 минут.

Пока основа готовится, можно заняться начинкой: очистить и измельчить лук с морковью, обжарить их на разогретой с маслом сковороде, добавить соль и специи по вкусу. Овощи необходимо довести до полной готовности, а затем немного остудить.

На готовую печёночную основу выкладывают овощную начинку, с помощью пергамента сворачивают плотный рулет, оборачивают его плёнкой и помещают в холодильник на пару часов. Перед подачей на стол рулет нарезают ломтиками.

#кулинария #овощи #духовка #печень #еда
