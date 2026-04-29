Злоупотребление розовым вином вредит здоровью: оно может привести к набору веса и износу зубной эмали. сообщили диетолог Сара Шенкер и стоматолог Нора Альбалдави. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты пояснили, что розовое вино часто считают более «лёгким» алкоголем из‑за цвета и вкуса, но это обманчиво. В полусухих сортах много сахара, из‑за чего повышается калорийность напитка. Два бокала могут содержать свыше 200 килокалорий, при этом у вина нет питательной ценности.

Регулярное употребление такого вина способно вытеснять из рациона полезные продукты. Это чревато набором веса, дефицитом витаминов и микроэлементов, снижением иммунитета, усталостью и даже выпадением волос.

Стоматологические риски объясняются сочетанием кислот и сахара в составе вина. Такая смесь создаёт среду для развития кариеса и ускоряет деминерализацию эмали: кислотность снижает pH слюны, и минералы эмали постепенно растворяются.