Отличная альтернатива жирным лепёшкам — она готовится из греческого йогурта и обычной пшеничной муки. Для того чтобы пита не была пресной, можно добавить немного соли.Заворачивайте в неё курицу, рыбу, другие несладкие ингредиенты или же подавайте с бананом, творогом и разными топингами. В одной такой лепёшке содержится 12 г белков, а жиров всего 2 г.
Ингредиенты
Йогурт греческий- 140 г
Мука пшеничная - 140 г
Соль - 2 щепотки
Приготовление
1․Соедините в миске йогурт, муку и соль. Замесите тесто вилкой, а затем руками.
2․ Заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 10 минут.
3․ Разделите на две части и раскатайте из теста две лепёшки.
4․ Жарьте на заранее разогретой сухой сковороде примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.
5․ В процессе жарки лепёшка надуется, внутри образуется кармашек — и вот лепёшка превращается в питу.
