Белковая лепёшка из двух ингредиентов: в нее можно завернуть что угодно 0 231

Дата публикации: 30.04.2026
Отличная альтернатива жирным лепёшкам — она готовится из греческого йогурта и обычной пшеничной муки. Для того чтобы пита не была пресной, можно добавить немного соли.Заворачивайте в неё курицу, рыбу, другие несладкие ингредиенты или же подавайте с бананом, творогом и разными топингами. В одной такой лепёшке содержится 12 г белков, а жиров всего 2 г.

Ингредиенты

  • Йогурт греческий- 140 г

  • Мука пшеничная - 140 г

  • Соль - 2 щепотки

Приготовление

1․Соедините в миске йогурт, муку и соль. Замесите тесто вилкой, а затем руками.

2․ Заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 10 минут.

3․ Разделите на две части и раскатайте из теста две лепёшки.

4․ Жарьте на заранее разогретой сухой сковороде примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.

5․ В процессе жарки лепёшка надуется, внутри образуется кармашек — и вот лепёшка превращается в питу.

