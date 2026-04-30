Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Три и более родов снижают риск развития инсульта у женщин

Люблю!
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три и более родов снижают риск развития инсульта у женщин

Три и более родов связаны со снижением вероятности инсульта у женщин. Об этом сообщает JAMA.

В основу анализа легли данные Фрамингемского исследования сердца, ведущегося с 1948 года. В наблюдение включили 1882 женщин, у которых на старте (1998–2001 годы, средний возраст — 61 год) не было инсульта. Учёные учитывали число родов, возраст наступления менопаузы, применение гормональной терапии, а также уровни эстрадиола и эстрона в крови.

На протяжении 18 лет специалисты отслеживали случаи инсульта и анализировали признаки сосудистого поражения мозга по результатам МРТ. За это время заболевание диагностировали у 126 участниц. Расчёты с учётом сосудистых факторов риска показали: вероятность инсульта существенно ниже у женщин, родивших трёх и более детей.

При этом статистически значимой связи между другими репродуктивными показателями, включая возраст менопаузы и гормональную терапию, и риском инсульта или МРТ-признаками поражения выявлено не было. Авторы предложили рассматривать количество родов как дополнительный показатель при оценке сосудистых рисков у женщин.

Читайте нас также:
#медицина #инсульт #женское здоровье #здоровье #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео