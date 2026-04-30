Три и более родов связаны со снижением вероятности инсульта у женщин. Об этом сообщает JAMA.

В основу анализа легли данные Фрамингемского исследования сердца, ведущегося с 1948 года. В наблюдение включили 1882 женщин, у которых на старте (1998–2001 годы, средний возраст — 61 год) не было инсульта. Учёные учитывали число родов, возраст наступления менопаузы, применение гормональной терапии, а также уровни эстрадиола и эстрона в крови.

На протяжении 18 лет специалисты отслеживали случаи инсульта и анализировали признаки сосудистого поражения мозга по результатам МРТ. За это время заболевание диагностировали у 126 участниц. Расчёты с учётом сосудистых факторов риска показали: вероятность инсульта существенно ниже у женщин, родивших трёх и более детей.

При этом статистически значимой связи между другими репродуктивными показателями, включая возраст менопаузы и гормональную терапию, и риском инсульта или МРТ-признаками поражения выявлено не было. Авторы предложили рассматривать количество родов как дополнительный показатель при оценке сосудистых рисков у женщин.