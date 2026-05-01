«Держать мозг в тонусе не так сложно. Я занимаюсь нейробиологией уже порядка двадцати лет, за это время успел выработать несколько основных принципов. Они помогут лучше сосредоточиваться на задачах, быстрее успокаиваться и даже справляться с эмоциональным выгоранием», — говорит нейробиолог Алекс Корб.

Не игнорируйте тревожность

Зачастую люди воспринимают тревожность как недостаток, особенно это касается тех, кто постоянно пытается чего-то достичь. «Я же воспринимаю ее как сработавший датчик дыма: сигналы лимбической системы, эмоционального центра вашего мозга, указывают на то, что действительно сейчас важно», — объясняет эксперт.

Не игнорируйте тревожность — так вы только мешаете себе сосредоточиться на том, что происходит с телом в данный момент. Лучше взять паузу, выдохнуть, отвлечься на что-то другое, а потом вернуться к работе и срочным делам. Поверьте, решения будут приходить в разы быстрее.

Не принимайте внутреннего критика за мотиватора

Когда вы испытываете стресс, префронтальная кора головного мозга, своего рода генеральный директор органа, вырабатывает дофамин и норадреналин. Эти вещества на короткое время повышают концентрацию и мотивацию, но при этом истощают запасы нейромедиаторов, связанных с ощущением радости и удовлетворения, таких как серотонин, окситоцин и эндорфины. Это неустойчивая форма мотивации. Она приведет лишь к выгоранию и сделает вас несчастным.

Хотите достигать всех целей, но при этом не истощать ценный «резерв счастья» в головном мозге? Тогда сосредоточивайтесь только на тех задачах, которые можете выполнить в данным момент. Пусть они будут совсем незначительными, зато смогут отлично замотивировать на дальнейший прогресс.

Не пытайтесь всегда контролировать режим дня

Да, врачи настоятельно рекомендуют следить за питанием и сном, но здесь иногда надо выключить перфекциониста. Например, не надо запрещать себе каждую конфету, отслеживать по умным часам фазы сна, контролировать каждый шаг. Так вы только будете испытывать еще больший стресс, который тормозит всю работу головного мозга.

Разрешайте себе иногда объедаться сладким, пропускать тренировки, подольше поспать. Порой это необходимо, чтобы восстановить ценный ресурс.

Не решайте все проблемы разом Перескакивая с одной задачи на другую и с одного проекта на другой, иногда можно почувствовать себя более продуктивным, потому что каждый раз, когда вы сосредоточиваетесь на чем-то новом, уровень дофамина немного повышается. Но это ощущение продуктивности — иллюзия.

Переключение между задачами на самом деле нагружает префронтальную кору — ту часть мозга, которая помогает принимать решения и решать проблемы. Эта нагрузка может привести к ошибкам и умственному переутомлению. В итоге вы не получите желаемого результата, зато испытаете сильный стресс и только понизите свою самооценку.

Не обесценивайте негативные эмоции

Позитивное мышление — очень мощный инструмент. Но иногда оно может ухудшить ваше самочувствие. «Многие успешные люди попадают в эту ловушку. Они пытаются добиться хорошего результата, избегая любых негативных эмоций, и в итоге сами себе мешают.

Более действенный подход — признать все свои чувства, прожить их и отпустить», — говорит Алекс Корб. Когда вы снижаете нагрузку на миндалевидное тело, принимая все неудачи и переживания, то позволяете мозгу снять напряжение и сосредоточиться на цели. Это идет в копилку опыта, плюс ко всему прокачивает интеллект, ведь вы начинаете искать новые варианты решения задач.

По мнению редакции, главный вывод прост: мозг работает лучше не под давлением, а в состоянии баланса. Умение слышать свои эмоции, не перегружать себя и двигаться шаг за шагом дает куда более устойчивый результат, чем постоянная гонка за продуктивностью. Иногда именно пауза и гибкость становятся ключом к ясности и эффективности.