Ныне, в разгар туристического сезона, нетрудно убедиться, что туристический поток в наши края вырос по сравнению с показателями прошлого года. Достаточно пройтись по улочкам Старой Риги, где увидим немало гостей не только из Европы, но и из стран Азии.

Студенты из Индии у нас и так учатся во множестве в разных вузах, мы привыкли видеть их на наших улицах в любое время года. А вот туристов из Китая летом в Латвии стало заметно больше. А много ли латвийцев путешествуют по Поднебесной?

Любознательные путешественники

Ольга Звездина, сертифицированный Рижской думой гид с многолетним опытом и бессрочным сертификатом, преподаватель Международной школы в Риге:

— Моя специализация — романские языки, французский, испанский, но нередко мне приходится вести экскурсии и на английском. И несколько туристических групп из Китая, где экскурсии проводились на английском, у меня было.

До начала нынешнего года туризм в Латвии вообще "умер". Был ковид, а после туристическая отрасль оживала очень медленно. В прошлом году всего было меньше — город был пустой, такого, как сейчас, не было. И это первое лето, когда в Старой Риге много туристических групп и полные рестораны.

Если говорить о потреблении интеллектуально–культурном, китайские туристы очень организованны, очень дисциплинированны, очень внимательны. Для них это, конечно, другая сторона мира, о которой они, понятно, знают гораздо меньше, чем о своей родине. Но общее глобальное представление о стране, куда они приехали, у них есть. И они очень внимательно слушают, что отличает их от других туристов.

Китайцы заранее что–то читают о стране, куда едут. У меня была большая китайская группа, в которой один пожилой человек возраста за 80 лет уже знал, что в нашем Этнографическом музее будет концерт фольклорных коллективов. А у нас по программе не было предусмотрено в тот день посещение Этнографического музея. Поэтому он попросил, чтобы ему рассказали, как он может доехать. Категорически не хотел ехать на такси, предпочитая городской транспорт.

Я отправила его в дорогу, признаться, с замиранием сердца. Он вернулся к вечеру совершенно счастливый, довольный, концерт ему очень понравился, рассказал, что у него не было никаких проблем. Хотя он по–английски практически не говорил.

Судя по объявлениям и в Латвии, набирают силу поездки в нетрадиционные "туристические" страны. Китай, несомненно, в первых рядах у латвийских туристов такой категории — Китай огромная страна с 5000–летней историей, и, конечно, она всем интересна.

"Предпочтение — китайским ресторанам"

Карен Петросян, китаевед, синолог, сертифицированный гид, ведущий экскурсии и работающий с группами на китайском языке, и в Китае — с группами латвийцев.

— До пандемии китайские группы посещали Латвию достаточно активно, и латвийские тоже ездили в Китай, были даже туры. Работаю с китайскими группами с 2016 года, и тогда соотношение туристов из КНР и с Тайваня было примерно 50 на 50, а сегодня 80–90% составляют гости с Тайваня.

В 2019 году у нас было очень много работы — работающие с китайскими группами трудились не покладая рук. Чаще всего это были 10–дневные туры по всем трем странам Балтии, а не только по Латвии. Ковид все поломал. В 2022–м было пару групп из Поднебесной, в 2023–м — уже больше.

Рынок в Латвии маленький, туров в Китай я практически не видел в нынешнем году, но один раз поехал сопровождающим и переводчиком вместе с группой своих друзей в КНР.

Одна из причин — значительное удорожание авиабилетов и увеличение времени на перелет, потому что сейчас самолет летит не через Россию, как раньше, а в обход.

В прошлом году у меня было четыре тургруппы из Китая за весь год. А в этом году уже на сегодня было пять. Поток явно увеличился.

Что касается потребления, китайцы любят, чтобы деньги, которые они платят за границей, замыкались на китайцах же.

Туристы из Китая просят меня отвести их в рестораны либо с традиционной латвийской кухней, либо с китайской, что чаще всего. Им не нравится наш черный хлеб и некоторые другие местные продукты. Картошку с отбивной, например, могут есть два дня, а потом начинают "бунтовать".

Когда я отвожу их, чтобы они купили сувениры и подарки для друзей и родных, чаще всего покупают местный шоколад, где на обертках — изображение Риги, очень любят фигурки черных котов — одного из символов Старой Риги. Любят покупать наш янтарь. Спрашивают, какие есть местные алкогольные напитки — покупают наш черный бальзам.

Что касается 144–часового (6 суток) безвизового тура в Китай, то для туристических групп из Латвии это маловато, учитывая далекий перелет, а вот для бизнесменов и переговоров по бизнесу — в самый раз.

Позитивный настрой

Алеся Гофеншефере, китаевед, синолог, владелица туристической фирмы, сертифицированный гид.

— Работаем с китайским сегментом туристического рынка с 1999–го, на этом направлении были самыми первыми в Латвии. С 1999–го к нам приезжали китайцы в основном с Тайваня, а в 2013–2014–м появились и туристы из КНР. Если тайваньцы едут к нам без визы, то "материковый Китай" — с визами. За это время у нас были тургруппы и китайцев, живущих в США, Австралии, Малайзии, Европе.

Самый пик поездок китайских групп в Латвию — 2018–2019 годы. Мы даже разрабатывали для туристов из КНР зимние туры с посещениями достопримечательностей по всей Латвии — Рундальского дворца, Национального парка "Гауя" в Сигулде, Турайды, Цесиса.

Год пандемии, 2020–й, был совершенно пустой по туризму, как и 2021–й и 2022–й. Некоторое оживление пошло в 2023–м. В нынешнем году групп из Поднебесной значительно больше.

Я сама действующий гид, и, общаясь с группами, скажу, что сувениры гости из Китая покупают осторожно, потому что подавляющее большинство из тех, что продаются в европейских магазинах, сделаны в Китае. Но они очень любят наши изделия из янтаря, покупают их с теплыми чувствами.

Туристы не прочь попробовать местную кухню, но предпочитают китайские рестораны.

Китайцы — очень позитивно настроенные люди, замечают красоту — красивые цветы, дома, фотографируют их, с удовольствием общаются с маленькими детьми. Если в группе бывает богатый человек, он ведет себя крайне скромно, никак не показывая свое благополучие.

Китайцы очень внимательны друг к другу. Нередки случаи, когда один член группы опоздал к автобусу, где–то задержался. И вместо того, чтобы его поругать, как делают у нас, вся группа аплодирует опоздавшему, заботливо преподносит ему воду.