Дискриминация со стороны русских - Providus рассказал о невеселой жизни украинцев в Латвии

Украинские беженцы в Латвии сталкиваются с отсутствием поддержки для своих детей, языковыми проблемами и дискриминацией, говорится в исследовании Центра общественной политики "Providus" об украинцах и их потребностях в Латвии.

По данным "Providus, существует ряд проблем, характерных только для украинцев, которые перехали в Латвию.

Например, отмечается недостаточная поддержка детей в латвийской системе образования. Больше всего не хватает поддержки в изучении латышского языка, что, в свою очередь, мешает обучению и общению со сверстниками.

Высокие требования к знанию латышского языка в квалифицированных профессиях вынуждают украинцев занимать самые низкоквалифицированные рабочие места или даже заниматься нелегальной трудовой деятельностью, что в свою очередь существенно влияет на их доходы и уровень социального обеспечения.

Украинские беженцы также сталкиваются с трудностями при признании в нашей стране квалификаций, полученных за пределами Латвии.

Согласно исследованию, украинцы сталкиваются с негативным отношением и дискриминацией на рынке жилья, в сфере занятости, здравоохранения и в повседневной жизни, особенно со стороны русскоязычных жителей Латвии.

Также украинцы отмечают недостаток знаний и информации на украинском или русском языке о том, как решать вопросы, связанные с услугами государственных органов и самоуправлений.

Кроме того, существует неопределенность и неуверенность в своем статусе в Латвии, то есть украинцы не знают, как долго они смогут оставаться в Латвии.

Всего в ходе исследования было опрошено 457 человек.