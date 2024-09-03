Baltijas balss logotype

Дискриминация со стороны русских - Providus рассказал о невеселой жизни украинцев в Латвии 4

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2024
LETA
Дискриминация со стороны русских - Providus рассказал о невеселой жизни украинцев в Латвии

Украинские беженцы в Латвии сталкиваются с отсутствием поддержки для своих детей, языковыми проблемами и дискриминацией, говорится в исследовании Центра общественной политики "Providus" об украинцах и их потребностях в Латвии.

По данным "Providus, существует ряд проблем, характерных только для украинцев, которые перехали в Латвию.

Например, отмечается недостаточная поддержка детей в латвийской системе образования. Больше всего не хватает поддержки в изучении латышского языка, что, в свою очередь, мешает обучению и общению со сверстниками.

Высокие требования к знанию латышского языка в квалифицированных профессиях вынуждают украинцев занимать самые низкоквалифицированные рабочие места или даже заниматься нелегальной трудовой деятельностью, что в свою очередь существенно влияет на их доходы и уровень социального обеспечения.

Украинские беженцы также сталкиваются с трудностями при признании в нашей стране квалификаций, полученных за пределами Латвии.

Согласно исследованию, украинцы сталкиваются с негативным отношением и дискриминацией на рынке жилья, в сфере занятости, здравоохранения и в повседневной жизни, особенно со стороны русскоязычных жителей Латвии.

Также украинцы отмечают недостаток знаний и информации на украинском или русском языке о том, как решать вопросы, связанные с услугами государственных органов и самоуправлений.

Кроме того, существует неопределенность и неуверенность в своем статусе в Латвии, то есть украинцы не знают, как долго они смогут оставаться в Латвии.

Всего в ходе исследования было опрошено 457 человек.

#беженцы
6
9

Комментарии (4)

  • GY
    Genady Yak
    4-го сентября

    Обычно во всем виноваты евреи, в том числе ив том, что делается в(на) Украине. А причина в хохлатской ментальности - нам все должны.

    31
    2
  • O
    Olga
    4-го сентября

    Я не поняла заголовок. Что значит виноваты русские? Мы сами в таком же положении, недостаточно информации , и для пого что бы разобраться в каких то нормах закона, или принимаемых нововведений, надо перелопатить кучу сайтов.никто ничего на блюдечке не подает.

    43
    2
  • A
    Anim
    3-го сентября

    О как! У беженцев проблемы из-за "высоких требований к знанию латышского языка", непризнания квалификаций, недостатка информации...

    А виноваты - русскоязычные! )

    127
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    3-го сентября

    Ну потомучто не достаточно в юзернейм украинский флажок добавить, да на лацкан значок. Надо проводить интеграцию и помогать, да так, что бы люди смогли эту помощь принять и таки интегрироваться. А у нас 30 лет интеграция была на только бумаге. Фактически ведь местные русские что России не нужны, что в Латвии пятой колонной называют. Но местные как-то уже приноровились выживать и подстраиваться под новых горе хозяев власти. А эти приезжие и без того на стрессе, не от хорошей жизни уехали, и тут им еще ребусы кроссворды устраивают. А перед законом они такие же из пятой колонны. Да и с чего им латышами тут становиться, Украина большая страна с богатой культурой, мир настанет и уедут к себе. Жаль людей в моменте.

    77
    11

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео