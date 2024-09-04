Эксперимент: хотят ли студенты из третьих стран изучать латышский язык?

Время от времени в социальных сетях появляется очередная запись о том, что курьер по доставке еды — иностранный студент из третьей страны — не говорит по-латышски.

Но действительно ли эти студенты вообще не хотят изучать государственный язык, или государство им не идет навстречу и недостаточно помогает? Программа ЛТВ «Aizliegtais paņēmiens» в ходе эксперимента объяснила, откликаются ли иностранные студенты на бесплатные курсы латышского языка.

10 000 иностранных студентов, обязательное знание латышского языка – уровень А1

В 2023 году в Латвии обучалось около 10 000 иностранцев, наибольшее количество иностранных студентов было из Индии (около 2700) и Узбекистана (около 1300).

Наибольшее количество иностранных студентов было в Рижском техническом университете, Рижском университете Страдиня, ISMA и «Turība». Иностранным студентам предлагаются различные программы на английском языке, и это хороший бизнес, ведь каждый студент платит за обучение не менее 3–4 тысяч евро в год.

Государство тоже выигрывает, потому что студенты платят здесь и за проживание, и за питание, и за развлечения – свои деньги они вывозят в Латвию. Многие параллельно с учебой работают, поэтому в Латвии появляются дополнительные сотрудники.

Одним из таких студентов однажды приехал в Латвию нынешний министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое единство»), который подчеркивает, что язык является ключом к интеграции: «Я всегда говорил, поскольку живу в Латвии, что лучшие ворота для интеграции в любой стране - знание государственного языка».

Политик уверяет, что при разговоре по-английски или по-русски отношение к иностранцу не такое положительное, как если бы он пытался говорить по-латышски.

Эксперимент: 10 студентов подали заявки на бесплатные языковые курсы

В своем эксперименте журналисты обратились к иностранным студентам, к тем, кого больше всего видно на улицах Риги – курьерам «Wolt» и «Bolt». Эта конкретная работа не требует много говорить, но хотят ли эти люди учить язык, думать о будущем и остаться в Латвии? Распечатав листовки с приглашением подать заявку на бесплатные курсы латышского языка для начинающих иностранцев, представители программы вышли на улицы. Курьерам «Wolt» и «Bolt» было роздано около 20 листовок, но большинство из них не заинтересовались, рассудив, что у них нет времени на курсы, что это не принесет им пользы. Некоторые проявляли интерес, но не могли понять, запишут ли их на такие курсы.

Однако через несколько часов заявки на указанный номер телефона посыпались одна за другой, за короткое время было подано 25 заявок - больше чем было листовок. Вполне вероятно, что информация о таких курсах распространилась дальше из уст в уста. Потом для курсов были найдены помещения и преподаватель Даце, у которой уже есть такой опыт. И из примерно 15-20 человек, обещавших прийти на курсы, в первый же день действительно пришли десять. Все – студенты из Шри-Ланки.

После первого урока Даце призналась, что все ученики заинтересованы в изучении языка и стараются. По ее мнению, за обещанные 15 часов можно сделать очень многое, главное — заинтересовать студентов, чтобы они продолжали изучать язык даже после окончания курса. На курсы пришло всего 10 человек, но листовки о курсах раздавались в центре Риги не менее двух часов, в социальных сетях ничего не рекламировалось, а те, кто подал заявку, должны были прийти на курсы сразу или на следующий день. А если так, то 10 студентов – это даже много.

**Страна особо не пытается по-настоящему обучать иностранных студентов языку **

Политика университета и государства по изучению латышского языка иностранными студентами в настоящее время показывает, что Латвия не пытается преподавать язык на должном уровне студентам, которые учатся здесь, например, на программах бакалавриата и магистратуры и которые могли бы быть полезными специалистами.

С одной стороны, латышский язык необходимо изучать, и это обязательно для всех иностранных студентов, продолжительность обучения которых превышает полгода, но установленный государством стандарт, который должен преподаваться в университете, является самым низким из возможных – А1 или базовый уровень, что, например, в Рижском техническом университете означает, что латышский язык обычно преподается в течение одного семестра на 1-м курсе.

Хочет ли государство, чтобы эти студенты остались в Латвии и знали латышский язык после получения степени?

Хочет ли государство, чтобы эти студенты остались в Латвии и знали латышский язык после получения степени? Документы государственного планирования это предусматривают, привлечение таких студентов – одно из направлений, включенных в будущую стратегию развития человеческого капитала. Некоторые иностранные студенты уже остаются в Латвии.

Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Янис Пайдерс заявил, что 40% выпускников из третьих стран после окончания учебы трудоустроены в Латвии.

Министерство культуры, отвечающее за интеграцию, признает, что в интеграции иностранных студентов есть недостатки.

«В целом меры поддержки интеграции зависели от финансирования проектов, они были фрагментированы, были пробелы, и мы также видим, что, например, в отношении изучения латышского языка разрывы между наличием курса значительны», - заявила министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессисты").

«Спрос существенно превышает предложение. Например, по программе изучения латышского языка, которую осуществляет Министерство культуры за счет средств Фонда убежища, миграции и интеграции, ежегодно курсы могут посещать около 450 человек. В настоящее время в стране обучается более 10 000 иностранных студентов.

Мы видим, что эти цифры сами по себе показывают, что мы не в состоянии их обеспечить», - признала министр. Есть политическая решимость все это исправить и расширить предложение курсов, но не все будет так быстро. Одной из проблем, которую также начинают решать, является нехватка учителей. Правительство уже утвердило программу подготовки 100 педагогов.