Военные рассказали, где в Латвии самое безопасное место в случае войны

В Латвии разработан цифровой буклет «72 часа»: Как действовать в случае кризиса». В буклете также упоминается информация о том, что нужно подготовить для сумки для использования в кризисной ситуации. Об этом пишет nra.lv .

Продюсер и режиссер Андрей Экис в программе «Пресс-клуб» рассказал, что его раздражают постоянные разговоры о 72-часовой сумке. По его мнению, гораздо важнее другое.

«Если мы обратимся к местному самоуправлению, смогут ли они ответить, куда нам нужно идти в случае кризиса, каков план эвакуации? Многие муниципалитеты не знают, что сказать. Может ли кто-нибудь прояснить, куда нам надо идти? Вместо этого просто говорят об этой сумке. Но хочется знать, к кому обратиться за советом в кризисной ситуации, куда идти? Постоянно спрашивая у военных, я по крайней мере получил один ответ - в случае войны самое безопасное место - это Курземе. Там также нет никаких стратегических объектов».