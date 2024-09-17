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Военные рассказали, где в Латвии самое безопасное место в случае войны 1

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2024
BB.LV
Военные рассказали, где в Латвии самое безопасное место в случае войны

В Латвии разработан цифровой буклет «72 часа»: Как действовать в случае кризиса». В буклете также упоминается информация о том, что нужно подготовить для сумки для использования в кризисной ситуации. Об этом пишет nra.lv.

Продюсер и режиссер Андрей Экис в программе «Пресс-клуб» рассказал, что его раздражают постоянные разговоры о 72-часовой сумке. По его мнению, гораздо важнее другое.

«Если мы обратимся к местному самоуправлению, смогут ли они ответить, куда нам нужно идти в случае кризиса, каков план эвакуации? Многие муниципалитеты не знают, что сказать. Может ли кто-нибудь прояснить, куда нам надо идти? Вместо этого просто говорят об этой сумке. Но хочется знать, к кому обратиться за советом в кризисной ситуации, куда идти? Постоянно спрашивая у военных, я по крайней мере получил один ответ - в случае войны самое безопасное место - это Курземе. Там также нет никаких стратегических объектов».

#безопасность
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • 18-го сентября

    самое безопасное место это Россия

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