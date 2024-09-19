Мост скрипит и шатается, но у жителей Салацгривы нет других вариантов

Хотя временный мост в Салацгриве качается, издает пугающие звуки и кажется небезопасным, местные жители уже привыкли к нему, а водители рады, что уменьшилось время простоя и со стороны Риги, и со стороны Таллинна, пишет Latvijas Avīze.

30 августа транспортный поток со старого моста через Салацу был переведен на временный мост. Как сообщает предприятие "Latvijas valsts ceļi", временный мост будет использоваться до осени следующего года, когда планируется завершить строительство нового моста.

В настоящее время демонтаж старого моста уже начат, а параллельно с этим рядом по временному мосту довольно быстро движется большегрузный транспорт, по тротуару перемещаются велосипедисты и пешеходы.

Временный мост выдерживает нагрузку до 52 тонн, и тяжелым грузовикам рекомендуется двигаться по нему с дистанцией 30 метров. Движение по временному мосту организовано так же, как и на старом - по одной полосе, а реверсивное движение регулируется светофорами с интервалом примерно 7-8 минут. Для пешеходов и велосипедистов оборудован деревянный тротуар шириной 1,5 метра.

"Вначале было страшно, но теперь мы привыкли к тому, что мост шатается. Когда находишься на нем, немного странно слышать скрип металлических пластин от веса автомобилей. Но мы понимаем, что инженеры все просчитали, мы им доверяем", - говорит Рута Саулите, которая перешла мост, чтобы сходить в парикмахерскую на другом берегу Салацгривы.