Некоторые русские не учат латышский из-за принципа - бывший россиянин 6 2931

Наша Латвия
Дата публикации: 22.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Некоторые русские не учат латышский из-за принципа - бывший россиянин

Писатель и историк Дмитрий Савин живет в Латвии больше девяти лет. В интервью nra.lv он рассказал о том, как учил латышский язык.

"Когда я начал изучать латышский язык, я не мог сказать, что это легкий и простой язык. Это была большая работа, это было долго. Но в то время я не думал, что это ситуация без решения. Если есть желание жить и работать в Латвии, то проблем с латышским языком не будет", - говорит Дмитрий Савин.

"К сожалению, не для всех это важно. Есть часть русской общины... Возможно, слово «община» не совсем точное, так как община, на мой взгляд, это единое целое, но русскоязычные очень разные. У кого-то нет проблем с изучением латышского языка, а у кого-то это принципиальная политическая позиция – не учить латышский язык.

Но люди должны осознавать, что Латвия – независимая страна со своей культурой, историей и языком. Если вы являетесь частью этой страны, то вам необходимо знать латышский язык. Пропаганда советского неореваншизма в свое время была очень эффективной, и на протяжении многих лет она оказывала сильное воздействие на людей. Поэтому я считаю, что тех людей, которые действительно хотят научиться говорить на латышском языке, нужно поддерживать".

