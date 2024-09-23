В Латвии призвали защитить латышский язык от русского 3 5623

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии призвали защитить латышский язык от русского

«Вступиться за латышский язык», - так в заголовке призывает комментатор Diena Магда Риекстиня.

«Министерство юстиции подтвердило движение к тому, чтобы публичная информация в городской среде предоставлялась на латышском языке и «каком-то из официальных языков Европейского Союза»... То есть — не на русском языке. Те жители, которые следят за политическими процессами, уже давно заметили, что защиту русского языка для увеличения своего политического капитала использовали разные персоны с весьма интересной биографией, среди них одна бывшая депутат Европейского парламента, на которую падают подозрения о возможном сотрудничестве со спецслужбами России и которая в отличие от многих других европарламентариев после 24 февраля 2022 года уклонилась подтвердить поддержку Украине. Одновременно хорошо известно также то, что нужно быть внимательными к осуществляемым Россией кампаниям дезинформации».

«Через два месяца — 18 ноября — будет годовщина провозглашения Латвийской Республики. Может быть это истинный миг популяризации того, что не только говорить, но и читать по-латышски престижно? Изданные на латышском языке книги рекламировать как значимую ценность? Не стесняться об освоении латышского языка напоминать также тем людям, родной язык которых другой, но которые постоянно и долгосрочно живут в нашем государстве? Игнорировать всех, кто старается доказать, что освоение государственного языка и интерес к латышской культуре угрожают идентичности живущих в Латвии людей других народностей? Нет значения, какая — лево-либеральная, национал-консервативная или центристская — политическая сила руководит ответственными за культуру и образование министерствами. Правительства приходят и уходят. Партии переживают взлеты и падения, но необходимость в Латвии заботиться о латышском языке никуда не исчезает».

Григорий Антонов
