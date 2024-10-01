Письма от Службы госдоходов (СГД) о превышении оборота на счету получили уже пять тысяч латвийцев, сообщает Латвийское радио. Однако часть писем носит лишь общий характер и не содержит конкретной информации, что у многих вызвало непонимание.

Для многих столь общие письма стали шоком — люди не знают, что делать дальше. Если бы было указано: вы задекларировали такую–то сумму, а информация из банка говорит о другой сумме, то можно было бы оправдываться. Но что делать, если в письме нет конкретики?

Представители СГД в свою очередь комментируют ситуацию так: письмо — это приглашение связаться с ведомством для уточнения ситуации.

Директор управления содействия уплате налогов СГД Санта Гаранча пояснила, что содержание писем носит общий характер, поскольку они будут отправлены примерно 70 000 жителям Латвии. Письма получат только те, чьи незадекларированные доходы превышают 20 000 евро в год.

— Мы не указываем конкретные суммы, поскольку иначе не смогли бы сделать массовую рассылку. Нам пришлось бы слать письма индивидуально. И естественно, что тогда мы бы не смогли охватить такой большой круг получателей. Сейчас мы шлем письма общего характера, но у их получателей есть разница в более чем 20 тыс. евро. Какая именно это сумма — мы не указываем в письме, — пояснила представитель СГД.

Около тысячи получателей писем уже связались с СГД, а Гаранча поясняет, откуда берется разница между задекларированными доходами и оборотом на счету:

— Любой доход, превышающий 10 000 евро в год, должен быть задекларирован. Получение подарков, например, от близких людей, и так далее — это должно быть задекларировано, люди забывают об этом. Уже сейчас мы видим такие объяснения: отец продал квартиру, договорились, что деньги будут переведены детям, он это сделал. Это не облагается налогом, но нужно было задекларировать.

Другая ситуация: у человека несколько счетов, и он переводит деньги с одного счета на другой, таким образом создается, можно сказать, искусственный оборот.

Члены семьи переводят друг другу деньги для покрытия каких–то расходов, возможно, и более значительных, что не является ни подарком, ни доходом, но это отображается на счете и создает несоответствие.

Но, конечно, нас больше всего интересуют те случаи, где разница велика, и тогда мы детально оцениваем, не нужно ли начинать контрольные мероприятия.