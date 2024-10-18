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Нечего заразу разносить! Правительство ЛР выписало ученикам освобождение от уроков 1

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2024
BB.LV
Нечего заразу разносить! Правительство ЛР выписало ученикам освобождение от уроков

Если у ученика налицо явные симптомы инфекционного заболевания, ему нельзя посещать учебное заведение — такое правило на нынешней неделе утвердил Кабинет министров.

Министерство здравоохранения, которое подготовило проект этого новшества, в аннотации поясняет: люди часто, заболев, идут на работу, учебу, мероприятия и пр. Поэтому было предложено — и правительство поддержало — правила о гигиене в школах, техникумах (и других учебных заведениях) дополнить пунктом, который поможет родителям понять, когда заболевшего ребенка следует оставить дома.

А именно: "Чтобы не допустить распространения инфекционного заболевания в учебном заведении, учащийся не посещает его, если у него есть признаки острого инфекционного заболевания (понос, рвота, пожелтение кожи, слизистой оболочки или глазных яблок, повышенная температура, высыпания инфекционного происхождения)".

При этом родители должны проинформировать учебное заведение.

Идти к врачу при этом не надо, поскольку посещение медучреждения, по мнению правительства, в таком состоянии может вызвать не выздоровление ребенка, а осложнение недуга.

В течение учебного года может быть до трех таких эпизодов.

#школа #здоровье
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    18-го октября

    "При этом родители должны проинформировать учебное заведение" - о чём? О симптомах которые подходят к сотне болезней, включая сезонную аллергию?

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