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Столичная полиция готовит новинку; цена вопроса - 46 тыс. евро 1

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
Столичная полиция готовит новинку; цена вопроса - 46 тыс. евро

Муниципальная полиция Риги планирует приобрести мобильную вышку для видеонаблюдения, которую можно использовать на массовых мероприятиях с большим количеством людей, сообщил начальник полиции самоуправления Юрис Лукасс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.

Комитет на этой неделе рассматривал изменения в бюджете столичной полиции, чтобы перераспределить на другие цели 97 тыс. евро, сэкономленных на аренде транспортных средств.

46 тыс. евро из этой суммы планируется использовать для приобретения вышки видеонаблюдения с автономным источником питания, которую можно быстро установить в любом месте, например, на массовых мероприятиях.

Как пояснил Лукас, вышку можно использовать в местах, где сложно установить обычные камеры видеонаблюдения, например, во время массовых мероприятий на набережной Даугавы.

Также полиции необходимы средства для обновления 27 камер видеонаблюдения в столице, которые не соответствуют техническим требованиям или повреждены.

Лукасс сообщил, что в этом году для контроля общественного порядка и дорожного движения были приобретены пять видеокамер "Strops", установлены 13 новых камер видеонаблюдения на Каменном, Южном, Вантовом, Милгравском и Булльупском мостах, на перекрестке улиц Бривибас гатве и Густава Земгала и в других местах. В этом году также приобретены 15 нательных камер для полицейских, 103 ударопрочных планшета и расширено хранилище данных единой системы видеонаблюдения.

#полиция
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    26-го октября

    А чем при этом занимается государственная полиция. может какую то уже пора распустить, один хрен ни какой пользы от них.

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