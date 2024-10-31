Барклай - всё! В Риге демонтировали еще один памятник

С Эспланады убран и постамент, на котором был установлен памятник.

Рижская дума одобрила демонтаж и перенос с Эспланады статуи Барклая де Толли 16 октября.

Памятник был установлен на Эспланаде в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга на нем была установлена копия статуи.

Esplanādes laukums ir brīvs no krievu imperiālisma simbola. 🇱🇻 pic.twitter.com/XubZCA1HTM — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) October 31, 2024

Управление национального культурного наследия не возражало против переноса памятника, так как он не является охраняемым государством памятником культуры. В то же время он имеет культурную и историческую ценность, поэтому уничтожение постамента недопустимо.

Статую после демонтажа планируется вернуть Гомбергу.

А вот, что происходило на месте бывшего памятника сегодня утром (фото корреспондента bb.lv):