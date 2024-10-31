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Барклай - всё! В Риге демонтировали еще один памятник 8

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2024
LETA
Барклай - всё! В Риге демонтировали еще один памятник
ФОТО: LETA

Прошедшей ночью на Эспланаде была демонтирована статуя русского полководца Михаила Барклая де Толли, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис.

С Эспланады убран и постамент, на котором был установлен памятник.

Рижская дума одобрила демонтаж и перенос с Эспланады статуи Барклая де Толли 16 октября.

Памятник был установлен на Эспланаде в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга на нем была установлена копия статуи.

Управление национального культурного наследия не возражало против переноса памятника, так как он не является охраняемым государством памятником культуры. В то же время он имеет культурную и историческую ценность, поэтому уничтожение постамента недопустимо.

Статую после демонтажа планируется вернуть Гомбергу.

А вот, что происходило на месте бывшего памятника сегодня утром (фото корреспондента bb.lv):

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#памятники
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Комментарии (8)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    11-го ноября

    Да, забавные эти янисы, родства не помнящие. История и культура для подобных существует лишь сегодня и только набив живот.... Ксенофобы руководствуются принципом разделяй и тогда смогут властвовать. В Латвии много патриотов, которым и традиции и культура и история небезразличны. В Германии открыли в Дрездене специальную выставку в честь Барклая. https://www.dw.com/ru/barklaj-de-tolli-v-rige-snosat-v-germanii-ctat-pamat/a-70720471

    0
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    11-го ноября

    Да, забавные эти янисы, родства не помнящие. История и культура для подобных существует лишь сегодня и только набив живот.... Ксенофобы руководствуются принципом разделяй и тогда смогут властвовать. В Латвии много патриотов, которым и традиции и культура и история небезразличны. В Германии открыли в Дрездене специальную выставку в честь Барклая. https://www.dw.com/ru/barklaj-de-tolli-v-rige-snosat-v-germanii-ctat-pamat/a-70720471

    1
    0
  • М
    Михаил
    31-го октября

    Интересно чем им памятник 19 века помешал? Видимо тем, что батраку всегда не нравится то, чего он не может понимать. Для них понятие культуры, это сугубо родоплеменное, узко-этническое понятие. Вот поэтому их нынешняя так наз. «куЛтура» никому в Европе и мире не интересна и не нужна.

    24
    3
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    31-го октября

    А мне стыдно за латышскую интеллигенцию.

    44
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го октября

    Как всегда, мышами, под покровом ночи, воровато. Жалкие ублюдки.

    49
    4
  • A
    Anim
    31-го октября

    Да, уже всё - всё. Конвульсии придётся перетерпеть...

    21
    4
  • А
    Андрей
    31-го октября

    Автору: Сам ты "всё"! Снести памятник - не значит снести память!
    А эти варвары - что с них взять - для них канон - мурал от Бректе. Вот путь по чесноку Управление национального культурного наследия - внесет мурал Бректа в "культурный канон Латвии", чтобы показать истинную суть нынешней властной группировки. Ведь если министр культуры (уже бывший) Наурис Пунтулис - посещает выставши и принимает подарки от автора садомазохистских экспонатов, то значит ценит.
    А значит, можно предположить, что он сам латентный или может даже активный садомазохист?! Для таких типов удовольствие - всякое извращение и избавление от совести, памяти, правда. Сколько народ ещё будет их терпеть? А что если терпит, терпит, да не вытерпит? По каким подвалам будут прятаться?

    33
    1
  • Д
    Дед
    31-го октября

    Дикари с племени Мумбу- юмбу. Они смешны и жалки.

    32
    1
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