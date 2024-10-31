Общепит остался у пустой кастрюли: повара Латвии сегодня готовят протесты, а не еду

Еще одному латвийском ресторану недавно присвоили звезду "Мишлен". Но нерадостны лица самих рестораторов. Дела идут настолько неважно, что повелители кастрюль и сковородок решили отправиться с протестом к Сейму.

Рестораторы стран Балтии в четверг, 31 октября, планирует акцию протеста против налогового бремени.

В Латвии представители отрасли планируют акцию протеста у Сейма, в Литве протестующие соберутся у Дома правительства, а в Эстонии акция протеста пройдет во всех ресторанах.

Представители латвийской отрасли гостеприимства просят установить на услуги общественного питания пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 12%. Планируется, что в протесте примут участие представители и члены Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, Латвийского ресторанного общества, Латвийской ассоциации баров, Латвийской федерации барменов и Латвийской ассоциации сомелье, а также другие сторонники отрасли.

В Эстонии во всех ресторанах, кафе и местах размещения туристов 31 октября с 12.30 до 12.40 не будут обслуживать клиентов, чтобы обратить внимание на налоговую политику правительства. "Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как государство вместо того, чтобы наращивать экспорт и стимулировать предпринимательскую деятельность, только повышает налоги, а не способствует восстановлению экономики", — заявил эстонский общепит.

В Литве оборот ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания в январе–августе достиг 1,056 млрд евро (без НДС), что на 7,3% меньше, чем в прошлом году.

С января этого года в Литве к заведениям общепита вновь применяется стандартная ставка НДС в размере 21%. С июля 2021 года действовала ставка НДС в размере 9% для помощи компаниям, пострадавшим от пандемии.

Нынешняя ставка НДС для сектора гостеприимства в Эстонии соответствует среднеевропейскому показателю, но если она будет повышена на 13% в следующем году, то станет одной из самых высоких в Европе. НДС на сферу общепита уже в этом году увеличен на два процентных пункта и на столько же будет поднят в следующем году. Ставка НДС в размере 24% означает, что ресторанная отрасль Эстонии будет облагаться налогом, в два раза превышающим средний по Европе.

Латвийский общепит требует снижения НДС уже много лет, но власти об этом даже слышать не хотят. Судя по всему, политические партии считают рестораны баловством, несерьезным бизнесом, без которого легко можно обойтись. В Европе же пониженная ставка НДС для ресторанов — общепринятая практика. Там полагают, что мелкий бизнес и есть основа экономики.