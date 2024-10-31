Baltijas balss logotype

Общепит остался у пустой кастрюли: повара Латвии сегодня готовят протесты, а не еду 2

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
Общепит остался у пустой кастрюли: повара Латвии сегодня готовят протесты, а не еду
ФОТО: Freepik

Еще одному латвийском ресторану недавно присвоили звезду "Мишлен". Но нерадостны лица самих рестораторов. Дела идут настолько неважно, что повелители кастрюль и сковородок решили отправиться с протестом к Сейму.

Рестораторы стран Балтии в четверг, 31 октября, планирует акцию протеста против налогового бремени.

В Латвии представители отрасли планируют акцию протеста у Сейма, в Литве протестующие соберутся у Дома правительства, а в Эстонии акция протеста пройдет во всех ресторанах.

Представители латвийской отрасли гостеприимства просят установить на услуги общественного питания пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 12%. Планируется, что в протесте примут участие представители и члены Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, Латвийского ресторанного общества, Латвийской ассоциации баров, Латвийской федерации барменов и Латвийской ассоциации сомелье, а также другие сторонники отрасли.

В Эстонии во всех ресторанах, кафе и местах размещения туристов 31 октября с 12.30 до 12.40 не будут обслуживать клиентов, чтобы обратить внимание на налоговую политику правительства. "Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как государство вместо того, чтобы наращивать экспорт и стимулировать предпринимательскую деятельность, только повышает налоги, а не способствует восстановлению экономики", — заявил эстонский общепит.

В Литве оборот ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания в январе–августе достиг 1,056 млрд евро (без НДС), что на 7,3% меньше, чем в прошлом году.

С января этого года в Литве к заведениям общепита вновь применяется стандартная ставка НДС в размере 21%. С июля 2021 года действовала ставка НДС в размере 9% для помощи компаниям, пострадавшим от пандемии.

Нынешняя ставка НДС для сектора гостеприимства в Эстонии соответствует среднеевропейскому показателю, но если она будет повышена на 13% в следующем году, то станет одной из самых высоких в Европе. НДС на сферу общепита уже в этом году увеличен на два процентных пункта и на столько же будет поднят в следующем году. Ставка НДС в размере 24% означает, что ресторанная отрасль Эстонии будет облагаться налогом, в два раза превышающим средний по Европе.

Латвийский общепит требует снижения НДС уже много лет, но власти об этом даже слышать не хотят. Судя по всему, политические партии считают рестораны баловством, несерьезным бизнесом, без которого легко можно обойтись. В Европе же пониженная ставка НДС для ресторанов — общепринятая практика. Там полагают, что мелкий бизнес и есть основа экономики.

#общепит #рестораны
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
6
1

Комментарии (2)

  • MiU
    Made in USSR
    31-го октября

    Люди не идут в рестораны не из-за того, что дорого, а из-за того, что нет на это "лишних" денег. И снижение ставки PVN на это серьёзно повлиять не сможет. Если у меня нет "лишних" 50-ти Евро на ресторан, то и 45-ти точно не найдётся.

    47
    1
  • Д
    Дед
    Made in USSR
    31-го октября

    В абсолютно правы. Цены должны быть адекватны тому, что можешь приготовить дома, а не в 10 раз выше. Кстати, в депрессивном Пскове покушать в кафе или ресторане без записи, особенно в пятницу и выходные, может и не получится, не говоря уже про столицы.

    15
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео