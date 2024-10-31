Протест пустых кастрюль: работники общепита пришли к Сейму пристыдить депутатов

Несколько сотен представителей индустрии гостеприимства собрались в четверг на пикет у Сейма, призывая установить для услуг общественного питания сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%.

Пикетчики держат плакаты с различными лозунгами, например: «Слишком высокие налоги – пустые окна!», «Мы хотим всех накормить, а не задохнуться под бременем налогового долга!», «Индустрия общепита – это не таблица Excel!», «Индустрия общепита – визитная карточка страны для туристов – не убивайте ее!», «Не убивайте отрасль общепита – снижайте НДС!», «Мы хотим жить и работать в Латвии!».

Пикетчики неоднократно повторяли лозунг «Снижайте НДС – мы хотим работать в Латвии!».

Перед зданием Сейма пикетчики установили символический гроб с суповым половником, ложкой и вилкой, а также надписью «общепит».

Акция протеста является частью совместной инициативы индустрии гостеприимства в странах Балтии с целью привлечь внимание к проблемам отрасли, укрепить устойчивость и конкурентоспособность отрасли. Подобные акции проводятся также сегодня в Литве и Эстонии.