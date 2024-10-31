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Протест пустых кастрюль: работники общепита пришли к Сейму пристыдить депутатов 5

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2024
LETA
Протест пустых кастрюль: работники общепита пришли к Сейму пристыдить депутатов
ФОТО: LETA

Несколько сотен представителей индустрии гостеприимства собрались в четверг на пикет у Сейма, призывая установить для услуг общественного питания сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%.

Пикетчики держат плакаты с различными лозунгами, например: «Слишком высокие налоги – пустые окна!», «Мы хотим всех накормить, а не задохнуться под бременем налогового долга!», «Индустрия общепита – это не таблица Excel!», «Индустрия общепита – визитная карточка страны для туристов – не убивайте ее!», «Не убивайте отрасль общепита – снижайте НДС!», «Мы хотим жить и работать в Латвии!».

Пикетчики неоднократно повторяли лозунг «Снижайте НДС – мы хотим работать в Латвии!».

Перед зданием Сейма пикетчики установили символический гроб с суповым половником, ложкой и вилкой, а также надписью «общепит».

Акция протеста является частью совместной инициативы индустрии гостеприимства в странах Балтии с целью привлечь внимание к проблемам отрасли, укрепить устойчивость и конкурентоспособность отрасли. Подобные акции проводятся также сегодня в Литве и Эстонии.

#общепит #акции протеста
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Григорий Антонов
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Комментарии (5)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го октября

    Поставщики хрючева в сейм тоже там протестовали?

    7
    2
  • Д
    Дед
    31-го октября

    Да, ложили они, на все протесты

    25
    1
  • Д
    Дед
    31-го октября

    Да, ложили они, на все протесты

    11
    1
  • JB
    Janis Berzin
    Дед
    31-го октября

    Положили или клали.

    11
    3
  • JB
    Janis Berzin
    31-го октября

    Когда протестующих меньше, чем депутатов это никого не впечатляет.

    5
    0
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