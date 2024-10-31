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В Резекне занялись дерусификацией - хотят переименовать несколько улиц 1

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2024
LETA
В Резекне занялись дерусификацией - хотят переименовать несколько улиц

Резекненское самоуправление рассматривает возможность привлечения жителей города к обсуждению вопроса о переименовании ряда улиц, сообщили в самоуправлении.

Центр публичной памяти призывает Резекненское самоуправление переименовать четыре улицы - улицу Андрея Упиша в улицу Владислава Рубуля, улицу Лермонтова в улицу Яня Клидзея, улицу Космонавтов в улицу Зигфрида Анна Мейеровица, а улицу Маскавас - в улицу Яня Чакстес.

Как указывает Центр публичной памяти, эти названия связаны с коммунистическим тоталитарным режимом и русификацией.

Самоуправление сообщает, что возможность переименования улиц будет рассмотрена, но решение будет принято только после того, как станут известны примерные расходы, так как переименование повлияет на бюджет города. Кроме того, это станет дополнительным финансовым бременем для предприятий и жителей Резекне, которые работают и живут на этих улицах.

В то же время самоуправление рассматривает возможность привлечения жителей города к обсуждению необходимости переименования улиц, а также хочет узнать их мнение о возможных вариантах новых названий.

#резекне #дерусификация
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    31-го октября

    То есть на детей, зарплаты, социальные выплаты, которые ввиду экономии бюджета уменьшены или отменены денег нет, а вот на эту бредятину, да еще на муниципальную полицию деньги в бюджете нашлись. Они правда, надеяться, что за них проголосуют на следующих выборах? Жители Резекне точно не оценят такого рвения и Latvijai kopa, под руководством Барташевича получит абсолютное большинство.

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