«Загрузи приложение и смотри пропаганду РФ 24/7» - жительница в шоке от происходящего в Латвии

В 2022 году, через шесть месяцев после вторжения России в Украину, Национальный совет электронных СМИ (НЭПЛП) принял решение запретить вещание российских телеканалов в Латвии. Однако это решение побудило людей искать все новые способы просмотра пропагандистских каналов в повседневной жизни.

В программе TV24 «На линии» зритель спрашивает: «Почему вы ничего не говорите о пропагандистских приложениях? Не нужно никаких коробок, никаких антенн, никакого VPN. Загружаете приложение на современный телевизор, ложитесь на диван и целый день смотрите российскую пропаганду».

Член NEPLP Ева Калдерауска утверждает, что эта проблема сейчас решается, но решить ее непросто.

«Конечно, мы осознаём и знаем эту ситуацию, и должны сказать, что это непростая ситуация. Она требует дополнительных навыков».

Она признает, что NEPLP контактировал как с компаниями Google, так и с Apple, чтобы продвигать ограничения приложений. Она также отмечает, что начато сотрудничество с Государственной полицией с целью совместного решения этой проблемы и поиска путей ограничения распространения пропагандистских приложений.

«И Google, и Apple нацелены на сотрудничество, но мы выявили некоторые проблемы, например, если это приложение уже загружено на телефон, компьютер или телевизор, его очень сложно оттуда вытащить, и эффективное ограничение может быть только тогда если потребуется продление этого приложения, в результате чего человек больше не сможет продлевать приложение, и поэтому мы ограничим его».