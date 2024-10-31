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«Загрузи приложение и смотри пропаганду РФ 24/7» - жительница в шоке от происходящего в Латвии 8

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
«Загрузи приложение и смотри пропаганду РФ 24/7» - жительница в шоке от происходящего в Латвии

В 2022 году, через шесть месяцев после вторжения России в Украину, Национальный совет электронных СМИ (НЭПЛП) принял решение запретить вещание российских телеканалов в Латвии. Однако это решение побудило людей искать все новые способы просмотра пропагандистских каналов в повседневной жизни.

В программе TV24 «На линии» зритель спрашивает: «Почему вы ничего не говорите о пропагандистских приложениях? Не нужно никаких коробок, никаких антенн, никакого VPN. Загружаете приложение на современный телевизор, ложитесь на диван и целый день смотрите российскую пропаганду».

Член NEPLP Ева Калдерауска утверждает, что эта проблема сейчас решается, но решить ее непросто.

«Конечно, мы осознаём и знаем эту ситуацию, и должны сказать, что это непростая ситуация. Она требует дополнительных навыков».

Она признает, что NEPLP контактировал как с компаниями Google, так и с Apple, чтобы продвигать ограничения приложений. Она также отмечает, что начато сотрудничество с Государственной полицией с целью совместного решения этой проблемы и поиска путей ограничения распространения пропагандистских приложений.

«И Google, и Apple нацелены на сотрудничество, но мы выявили некоторые проблемы, например, если это приложение уже загружено на телефон, компьютер или телевизор, его очень сложно оттуда вытащить, и эффективное ограничение может быть только тогда если потребуется продление этого приложения, в результате чего человек больше не сможет продлевать приложение, и поэтому мы ограничим его».

#пропаганда
10
33

Комментарии (8)

  • JL
    Janina LV
    1-го ноября

    Есть великолепный, популярный Opera, веб-браузер. Ничего не надо придумывать, скачал, включил бесплатный VPN. Выбрал регион, нажал кнопку и ты уже из Америке и смотри все что угодно. Так же скачал в телевизор приложение ТВ, загрузил бесплатный плей лист и все работает без VPN.

    19
    3
  • JL
    Janina LV
    1-го ноября

    Какая муть. Человек занимающий это кресло не компетентен в своей должности. Или скорее всего включил дуру, чтобы показать что они работаю в этом направлении. Разве не известно, что приложение загружается не только с Google и с Apple. Есть другие магазины приложений в телефоне. Оно может быть на любом другом сайте, скачал и обновил. Оно может обновляться самостоятельно без магазина приложений (это практикуют все букмекеры).

    19
    1
  • JJ
    Jan Jans
    1-го ноября

    Смотрели-смотрим-будем смотреть. Технических сил не хватит на ограничение, если только совсем и-нет не выключить в стране. Поэтому это - борьба с ветряными мельницами.

    62
    0
  • JJ
    Jan Jans
    Jan Jans
    1-го ноября

    Ну и качество программ в разы выше, чем убогое латвиджское ТВ

    61
    1
  • JJ
    Jan Jans
    Jan Jans
    1-го ноября

    Ну и качество программ в разы выше, чем убогое латвиджское ТВ

    7
    0
  • S
    SeaWolf
    1-го ноября

    А что наша пропаганда иная??? У всех стран есть своя пропаганда. А вот разбираться в потоке информации и делать выводы это уже другой разговор. Если демократия, то почему я не могу смотреть то что мне интересно, мне интересно смотреть рыбалка и охота, почему нет. Мне интересно смотреть о хоккеи кхл,почему нет???

    28
    0
  • Д
    Дед
    31-го октября

    Всегда найдется решение на ваши тупые запреты. В наше время в интернете найдется почти все, если даже ИИ помогает смотреть российское ТВ, только правильно спроси. Своими запретами, вы только убираете легальный контент, и соответственно не получаете налогов. Уже подсчитано, что с уходом российског тв Латвийский бюджет стал получать на миллион евро меньше. Вы дусмаете люди перестали смотреть тв, или смотрят латышское убожество?

    245
    8
  • MiU
    Made in USSR
    Дед
    1-го ноября

    Ещё бы вот таких тупых запретить бы, которые "впадают в шок" от телевизора...

    113
    3
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