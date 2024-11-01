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В следующем году в топку Rail Baltica из госбюджета забросят еще 170 млн евро 1

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
В следующем году в топку Rail Baltica из госбюджета забросят еще 170 млн евро
ФОТО: LETA

Группа депутатов парламентской оппозиции через Комиссию по запросам потребовала отчета от Министерства финансов — что там у нас по стройке века? Ведомство Арвилса Ашераденса ("Новое Единство") невозмутимо ответствовало в смысле — работаем, братья.

"Межгосударственное предприятие", "расходы с целью обеспечить соединение инфраструктуры Европы", "критически важное" — так характеризует Минфин объект, о который уже разбилась репутация министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"). Словом, как же его посадишь, он же памятник.

В государственные расходы Латвии на будущий год уже автоматом заложено более 170 миллионов. Рассчитаны и траты на последующие годы.

Словом, получается, что ЛР оказалась в положении клиента микрофинансовой конторы, который сдуру берет кругленькую сумму на новенький гаджет, а потом вынужден класть зубы на полку, отдавая с ползарплаты.

В нашем же случае перспективное средство сообщения еще и обещает оказаться все той же ширококолейной электричкой, и вовсе даже не скоростной. Rail Baltica включена в программу бюджета страны аж до 2028 года. "Нужно принять во внимание, что финансирование проекта зарезервировано…"

Это неважно, что дорога не имеет реального рыночного наполнения с точки зрения пассажиропотока и вероятного объема грузов. "Кабинет министров может определять приоритетные условия выдачи и оценки мероприятий, — указывает Минфин. – Дополнительное финансирование присваивается именно мероприятиям, связанным с государственной безопасностью".

Ну а что ж еще, как не стратегический ресурс — возможность доехать на электропоезде от аэровокзала? Ведь именно таким путем, если что, могут прибыть в Ригу солдаты–освободители (натовские, разумеется!).

Одновременно депутатам–смутьянам было указано на дверь — в смысле их претензий на наведение порядка в AО RB Rail. "Министерство финансов не является вовлеченной в осуществление проекта Rail Baltica стороной, а также оно не выполняет роль надзорного или управляющего учреждения при осуществлении этого проекта, тем самым вопрос в отношении возможных рисков судопроизводства в контексте сего проекта не является тем, на который Министерство финансов может предоставить ответ".

Парламентариев послали в ООО Eiropas Dzelzceļa līnijas, которое для нашумевшего проекта является "национальным реализатором в Латвии". Ну а что же политик может спросить с частного предпринимателя? Он же всегда ответит — это же коммерческая тайна…

#rail baltica
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    1-го ноября

    Классно звучит новость на фоне заголовков, типа: Риге не хватает 30 миллионов на социальные расходы... По-моему наши правители успешно проглотили все свои огрызки совести...

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