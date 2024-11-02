По миллиону евро на каждые 50 метров: улицу Вальню завалят деньгами

Это какие-то совершенно невообразимые суммы для благоустройства улицы протяженностью в 600 метров – по 200 евро за каждый уличный сантиметр...

Так вот, в южной своей части ул. Вальню заканчивается пешеходным тоннелем под трамвайными путями и улицей 13 Января. Кто-то из урбанистов прямо в ходе заседания отметил, что это не улучшает вид, поэтому лучше вместо тоннеля устроить обычный наземный переход: с «зеброй» и светофором.

Не и отстали градопроектировщики, которые отметили, что если в тоннеле и днем некомфортно, то ночью и вообще – страшно. Так как там «разные товарищи» тусуются.

Руководство комитета развития быстро всех успокоило, что сверху будет пешеходный переход, не надо переживать. А что с подземным переходом? Зароют?

Есть и другие вопросы. Только-только закончилась реконструкция улицы 13 Января в ожидании первого поезда «Рейл Балтика», который, оказывается, либо безбожно опаздывает, либо вообще не приедет. Да, так вот в ходе реконструкции ул. 13 Января никто и слова не говорил про замену тоннеля на переход. Потому что устроить переход можно было бы одновременно с реконструкцией улицы. А не сейчас опять все перекапывать и перечерчивать.

«Департамент заключил договор о размещении наземного пешеходного перехода на перекрестке улиц 13 января и Прагас. Мы планируем получить готовый проект в августе следующего года. В рамках проекта предусматривается перестроить светофор и часть дороги с учетом требований доступности среды, чтобы от Центрального рынка до Старой Риги можно было пересекать дорогу по земле», – известил начальник Управления инфраструктуры сообщения.

Добавим, что проекты Рижской думы – это долго и дорого. Поэтому устройство обычного пешеходного перехода-«зебры» от ул. Вальню на ул. Прагас через улицу 13 Января может начаться, самое ранее, в 2026 году.

Что после этого будет в тоннеле – на данный момент никто и не думал. При этом не стоит забывать, что тоннель – это инженерное сооружение, со своими сроками использования и ветшания конструкций, несущих на себе всю массу проезжающих сверху трамваев, автобусов и автомобилей. И просто «ничего не делать» с ним тоже не получится.