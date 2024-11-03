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Многие жители Латвии толком не знают, как правильно пользоваться интернетом и соцсетями 1

Наша Латвия
Дата публикации: 03.11.2024
BB.LV
Многие жители Латвии толком не знают, как правильно пользоваться интернетом и соцсетями

Только 20% пользователей социальных сетей полностью согласны с тем, что умеют отличать поддельные сайты от настоящих, в то время как 42% скорее согласны с этим утверждением, говорится в исследовании Национального совета по электронным медиа (NEPLP) о медиаграмотности населения Латвии.

Согласно результатам исследования, аналогичная доля респондентов умеет распознавать безопасные приложения — соответственно, 18% считают, что точно умеют их распознавать, а 41% думают, что с большей вероятностью смогут. А 44% не знают, как сообщать о поддельных профилях в социальных сетях.

В ходе исследования 31% респондентов заявили, что испытывают трудности с оценкой того, может ли информация, которой они делятся, иметь негативные последствия, еще 25% испытывают трудности с выделением своего объявления из остального контента, выбором лучших ключевых слов, и столько же склонны вести себя бездумно при использовании интернета.

Результаты исследования показывают, что 84% пользователей социальных сетей знают, как удалить пользователя из списка контактов в социальных сетях и могут легко найти ранее посещенные страницы. В свою очередь, 71% участников исследования умеют менять настройки.

#интернет #соцсети
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го ноября

    Сказать собеседнику что ты "допустим" вардрайвер и увидеть моментальный bsod в его глазах. 😺

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