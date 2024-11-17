ЕС не зря вкачал в латвийское село 5 млрд евро: урожайность выросла в 4 раза

За два десятилетия членства Латвии в Евросоюзе объем денежных выплат из фондов Брюсселя нашему сельскому хозяйству вырос втрое. Любой, кто зайдет сейчас в продовольственный магазин и на рынок, может оценить, насколько выросли за то же время цены на продукты.

Куда же деваются поступающие в отрасль огромные средства? В тенденциях сельского хозяйства разбиралась в среду Комиссия Сейма по долгосрочному развитию.

Идеология гуманитарных интервенций

Согласно представленным парламентариям данным Министерства земледелия, на аграрное развитие в нашей республике в 2023–2027 гг. выделено 2,678 миллиарда евро субсидий Евросоюза. Наибольшую долю из них занимают прямые платежи, которые крестьяне получают за свои площади. Вне зависимости от того, выращивается ли на них сельскохозяйственная культура или просто подстригается травка.

Вот потому село Латвии в настоящее время более занято вопросами охраны среды, чем экономики — соответственно 48 и 46 процентов финансирования по Стратегическому плану общей сельскохозяйственной политики. Еще 6% идут на социальные нужды селян.

Сегодняшняя политика ЕС на селе, можно сказать, розово–зеленая. В ней, по презентации ведомства Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян) соседствуют лозунги: "обеспечить справедливые доходы", "сохранить пейзажи и биологическое разнообразие", "уменьшить перемены климата", "защитить качество продукции и здоровье", "поддержать смену поколений". В общем, за все хорошее и против всего плохого.

Для всего этого требуются интервенции. Не подумайте плохого, это просто выброс большого объема денег из еврофондов для покрытия каких–либо неотложных нужд крестьян. Всего за пятилетку их планируется 74, причем 24 связаны с прямыми платежами, 35 с развитием села и 24 с интервенциями в конкретные отрасли. Более всего ЕС стремится уравновесить доходы сельских тружеников — для этой цели выделяется 26,5% средств, затем идет повышение конкурентоспособности — 18,5% денег, и предотвращение климатических изменений — 17,2%.

Ну вот, например, в 2025 году крупнейшей интервенцией в области прямых платежей станет "основная поддержка доходов, способствующих долгосрочности". Звучит несколько туманно, но вот деньги Евросоюз дает реальные — 160,4 миллиона евро.

Для реализации такой, по сути, социалистической, "розово–зеленой" идеологии, на практике намерены оказывать помощь молодым фермерам, начинающим предпринимательство в сельской местности; поддерживать малые сельские хозяйства; выплачивать страховые премии за урожай, животных, посевы и посадки; компенсировать проценты по кредитам; вкладываться в долгосрочное ведение лесного хозяйства; поддерживать схемы контроля качества и переработку продукции. Сельскому хозяйству Латвии дадут денег на повышение доли возобновляемой энергии и сокращение вносимых аммиачных удобрений.

Ожидается, что в результате доходы сельских жителей приблизятся к средним показателям по стране. В особенности предполагается сделать высокорентабельным производство такой продукции: дойные коровы, мясной скот, овцы и козы; картофель для производства крахмала и сертифицированный семенной картофель; сертифицированные семена кормовых культур и зерновых; ячмень; озимый рапс; фрукты и овощи.

Наступление "серых баронов"

В нашем агросекторе идет все по классической марксистской доктрине — капитализм стремится к концентрации капитала. Или, как в латышской терминологии звучит, пришла пора "серых баронов" — т. е. облаченных в крестьянскую одежду крупных землевладельцев.

Выпуск аграрной продукции в Латвии по годам, миллионы евро. Нижняя часть столбика — растениеводство, верхняя — животноводство. Инфографика Министерства земледелия.

Судите сами: с 2004–го по 2023 год выход продукции сельского хозяйства вырос с 0,5 миллиарда до 1,64 миллиарда евро. То есть утроился. Но в то же время фактическое число хозяйств сократилось с 131 тысячи до 68,9 тысячи — на 56%.

Разумеется, уход с официального рынка автоматически не означает, что конкретный фермер продал землю и дом и покинул свой край, а то и страну. Зачастую сельские жители не только остаются у себя на родине, но и выращивают что–то — для себя. Однако они уже не являются субъектами экономической деятельности в сельском хозяйстве. Переходят, например, в сферу услуг — те же гостевые домики.

За два десятилетия со вступления Латвии в Евросоюз численность занятых в сельскохозяйственном производстве сократилась с 140 тысяч до 59 тысяч. Одновременно доходы на одного занятого увеличились с 1,8 тысячи евро до 9,7 тысячи евро в год, то есть пятикратно.

В 2004 году доля занятых в сельском хозяйстве составляла 9,5% всех работающих в Латвии, в 2023 году она сократилась до 4,8%, свидетельствуют данные Института агроресурсов и экономики. Между тем доля сельского населения в стране за последние три десятилетия практически не меняется — и насчитывает около 30% от общей численности жителей Латвии. То есть не менее полумиллиона человек…

Кому война, а кому мать родна

Достаточно наглядно демонстрирует динамику развития сельского хозяйства за 20 лет таблица, в которой нижняя часть столбика — продукция растениеводства в денежном выражении, а верхняя — животноводства. В силу того, что постковидный 2022 год сопровождался также невиданной продовольственной инфляцией, то в секторе действительно было "денег больше, чем когда–либо", говоря словами классика.

Но уже в 2023 году произошло существенное сокращение рынка, и он не превысил значений докризисного 2019 года. В любом случае, и растениеводство, и животноводство ныне производят — в денежном выражении — втрое больше, чем в 2004 году.

Соответственно, в 2022 году был достигнут максимальный показатель доходов на одного занятого в сельском хозяйстве Латвии за все годы в ЕС, то есть 12 442 евро. Произошло это, между прочим, на фоне удорожания практически всех компонентов, необходимых для сельского производства — топлива, электроэнергии, удобрений, семян, кормов. Так что можно представить, каким был одномоментный рост цен на отпускаемую продукцию. Однако на следующий год произошло сокращение до 9708 евро. То есть падение почти на четверть.

Но все это — стоимостные показатели, которые зависят от инфляции. Если же посмотреть на абсолютные критерии, то там картина более стабильная. При анализе площади под зерновыми заметим постоянный рост с 1997 года — почти втрое, до 797 тысяч гектаров.

Урожайность же ныне составляет 3,4 тонны с га - если в 1999 году в Латвии было собрано 738 тысяч тонн зерновых, то в 2023–м — уже 2 миллиона 716 тысяч тонн, то есть почти вчетверо более.

Ситуация в животноводстве гораздо сложнее. В 1999 году в стране было 206 тысяч коров, а в 2023–м — всего 119 тысяч. Однако при этом объем произведенного молока вырос с 799 тысяч тонн до 964 тысяч. На переработку направлялось соответственно 390 и 828 тысяч тонн.

Разумеется, в презентации Минземледелия не указано, сколько четверть века назад перерабатывалось в Латвии, а сколько — сейчас. Но по целому ряду косвенных факторов можно сделать вывод, что наши потребители зачастую приобретают в магазинах латвийское молоко, разлитое на молокозаводах соседних республик… Тем не менее на наших буренок грешить не будем — надои на одну среднюю корову в год увеличились с 3754 кг в 1999 году до 7748 кг в 2023–м.

Вообще же Латвия давно производит существенно больше сельхозпродуктов, чем потребляет в пищу сама. По зерну у нас в прошлом году такой выпуск составлял 265% местного потребления (в 2004 году — всего 105%), по говядине и ее продуктам — 248% (80%), по яйцу и его продуктам — 192% (106%), по молоку и его продуктам — 131% (107%), по мясу овец и коз — 114% (82%).

В животноводстве выделяются два сектора, которые не дотягивают до потребностей Латвии — птицеводство выпускает 62% потребляемого мяса (в 2004–м — 34%), и свиноводство 55% (без изменений по сравнению с 2004 годом).

Экспортные рекорды

Любо–дорого глядеть также на график, в котором отражается динамика поставок сельскохозяйственной, пищевой и рыбной продукции Латвии за границу за последние 20 лет. Поистине золотым для крестьян годом был 2023–й — тогда страна вывезла ее на 5 миллиардов евро, для сравнения: лесная отрасль дала 3,3 миллиарда евро, а все прочие товары и услуги — 12,6 миллиарда.

В целом же за 20 лет в денежном воплощении аграрный экспорт из Латвии вырос в 16,6 раза!

Вот здесь наряду с отправкой львиной доли получаемых евросубсидий не собственно в производство, но в красоту пейзажей — и скрывается отгадка, почему в ЛР цены на продукты растут год от года. Постоянный рост поставок в страны Старого Света с высоким уровнем жизни и платежеспособности приучил производителей к достойной марже — и отчего бы им заниматься благотворительностью на домашнем рынке? Отнюдь, порой местные магазины продают произведенные в Латвии продтовары даже дороже, чем аналогичные изделия стоят за рубежом. Социальные сети регулярно публикуют подобные фото с полок супермаркетов.

При этом сельскохозяйственная политика ЕС становится, так сказать, вещью в себе. И значительная часть платежей, поступающих в Латвию, отводится как раз на ее обоснование.

Значительная часть техники, используемой фермерами ЛР, выпущена еще в социализме. Фото автора.

Так, к примеру, в графе "перенос знаний и инновации" Министерство земледелия намеревается потратить 8,3 миллиона средств из еврофондов на "обучение, в том числе в области среды и климата". Консультации, информации, групповые занятия…

Еще 9,2 миллиона евро будет истрачено на объяснение разного рода требований и условий нормативных актов, "демонстрации — примеры хорошей практики". На селе образовалась целая когорта евроконсультантов, внедряющих там регулы из Брюсселя и всевозможные инновационные подходы…

Все это, честно говоря, напоминает местами советскую практику ведения сельского хозяйства. С парторгами колхозов и политическими органами на машинно–тракторных станциях.

Правда, Министерство земледелия отрапортовало Сейму, что на 20% уменьшило проверки в молочном секторе и сократило продолжительность оных на 30 минут…

Земгале — житница страны, а Латгалия не самая отстающая

Ну а как же по регионам развивается сельское хозяйство? Косвенным, но весьма значимым показателем вашему автору кажется площадь застрахованных площадей земледельческих культур. Здесь первое место занимает Земгале, с большим отрывом — 223 271,44 га, затем следуют Курземе — 116 077,93 га, Латгале — 42 455,97 га, и замыкает Видземе — 42 325,75 га. То есть чем серьезней товарное значение посевов, тем серьезней о них заботятся хозяева.

В животноводстве картина несколько иная. На поголовье свиней страховка распространяется в 50,6%, а на крупный рогатый скот — в 14,4%. И то сказать — многочисленные эпизоотии в XXI веке неоднократно приводили к массовому забою именно в свиноводстве, а по выращиванию коров пока действует принцип "гром не грянет, мужик не перекрестится".

…Анализируя сегодняшнюю ситуацию и перспективы в сельском хозяйстве Латвии, надо брать в расчет и всеобщие тенденции Евросоюза. Изначально, когда он был еще Европейским Экономическим Сообществом, его экономическая политика во многом строилась именно что вокруг села. Сейчас трудно поверить, но в далеком 1980 году ЕЭС выделял на общую аграрную политику целых 73% всех расходов! Сейчас она упала до 23%. Однако в денежном эквиваленте Общий Рынок в 1980 году потратил на село около 12 миллиардов нынешних евро, по сравнению с примерно 70 миллиардами в 2020–е годы.

Немаловажным является и глобальный аспект. Обратим внимание на страны–производителей продтоваров на полках магазинов — чеснок из Китая, сливы и виноград из Молдовы, дыни и лук из Узбекистана. Яичная составляющая в огромной доле продукции, от мясной кулинарии до кондитерских изделий — Украина.

Уже давно в государства ЕС ввозится огромное количество продовольствия из "третьих" государств, не являющихся членами нашего Союза, но подписавшего с ним договоры о свободной торговле. Тем самым Брюссель считает возможным перекладывать серьезные экологические риски аграрного сектора на государства–партнеры, а сам переходит с массового производства на более высококачественные, премиальные товары. Вот поэтому единственным вектором для потребителей внутри нашей страны остается пусть медленная и компенсируемая импортом, но все же постоянная продовольственная инфляция.

РОСТ ПЛАТЕЖЕЙ ЕС

За период 2007–2013 гг. Латвия получила от Евросоюза на сельское хозяйство 0,733 миллиарда евро, в 2014–2020 гг. — 1,717 миллиарда евро; в 2021–2027 гг. — 2,475 миллиарда евро.