В этом году программу отмечания Дня Лачплесиса президент Эдгарс Ринкевичс начал с не анонсированного заранее посещения семейной могилы четы Вешчунасов–Янсонсов на Лиелупском кладбище.

Под плитой, украшенной изображением Лачплесиса, покоится первая женщина-кавалер главного боевого ордена страны.

Вчерашняя гимназистка Валия Валерия Вешчунас (1902–1990) удостоилась главного боевого ордена за смекалку и мужество, проявленные в ходе Бермонтиады в ноябре 1919 года.

Возложением венка на ее могилу президент положил начало традиции 11 ноября посещать места упокоения героев сражений за латвийскую независимость. Выбор первой локации по всей видимости объясняется тем, что урожденный юрмалчанин Эдгарс Ринкевичс большую часть жизни прожил недалеко от упомянутого кладбища.

Чествование Валии Валерии продолжилось в Юрмальском музее, где при участии дочери виновницы торжества Ареты Янсоне и мэра Юрмалы Риты Спроге открыли экспозицию фото и документов. В ее центре витрина с тем самым первым женским орденом.

После чего исследовательница Юрмальского музея Лига Стразда рассказала о боевом и жизненном пути Валии Валерии Вешчунас. Последний оказался не менее драматическим, чем подвиг на поле сражения…

Президент ЛР у могилы Валии Валерии Вешчунас. Фото Канцелярии президента.

Пощечина офицеру

Отец Валии, литовских кровей, женился на латышке — отсюда необычная фамилия. Занимал должность полицейского урядника в Тукумсе, что позволило достаточно заработать, чтобы приобрести домик в Булдури. По воспоминаниям Валии Валерии, при кайзеровской оккупации она в четырнадцать лет по неосторожности вызвала гнев германского офицера.

Тот собрался было проучить зарвавшуюся девчонку, но тут появилась матушка Марта и, не думая о последствиях, влепила офицеру звонкую пощечину. От неожиданности и потрясения гнев у того прошел — и он отправился восвояси. Материнские стойкость и решительность передались по наследству и Валии.

Диплом ордена Лачплесиса. Фото из архива.

Переломный момент

Осенью 1919 года Рига полнилась тревожными слухами. Вчерашняя гимназистка общалась с солдатами, ее охватил общий подъем и готовность дать отпор воинству Бермондта, наступавшего со стороны Елгавы. Аккурат на семнадцатый день рождения она записалась рядовой в 7–й Сигулдский пехотный полк, где дослужилась до старшины (dižkareive). С октября до середины ноября полк участвовал практически во всех главных событиях Бермонтиады в Риге и Юрмале. После неудачи с высадкой десанта со стороны залива полк передислоцировали вверх по Лиелупе. Закрепились на правом берегу, на левом — хутор Плани.

Выросшая у Лиелупе девушка отлично понимала специфику реки в разное время года. К середине ноября 1919–го Лиелупе начала замерзать — у левого берега стабильно, у правого лед совсем тонкий. Просто так не пройти — сразу провалишься; ну а если попробовать ползком?.. Командир дал добро, и Валия Валерия во главе тройки смельчаков попробовала перебраться на вражеский берег таким образом.

Эксперимент удался. 19 ноября бойцы Латвийской армии форсировали реку и, застав врасплох превосходящего по численности, но ничего не подозревавшего противника, заняли стратегически важный хутор, с многочисленными пленными и вооружением в придачу. Считается, что это форсирование стало переломным моментом завершающего этапа кампании.

Между двумя войнами

После войны полк располагался под Алуксне. Там в начале ноября 1921 года на площади перед Алуксненским дворцом прошло торжественное вручение ордена при участии президента Латвии Яниса Чаксте. После чего дали праздничный обед, завершившийся военным парадом перед открытыми дворцовыми окнами.

На представленных на выставке фотографиях предстает задорная девочка–подросток, ну а чуть позже, включая изображение с орденом на парадном платье, просто модель да и только. Хотя в модели 17–летняя орденоноска не пошла, а поступила на факультет народного хозяйства и правоведения Лат. университета. Потом работала адвокатом, в том числе тянула неблагодарную лямку работы в Сиротском суде. Проявляла общественную активность, даже баллотировалась в Рижскую думу. Ни в коей мере не сливаясь с толпой, что хорошо видно на фотографиях межвоенного периода.

Нетрудно представить, как патриотически настроенная Валия Валерия встретила советскую власть жарким летом 1940–го и сменивший ее режим Третьего рейха. О последнем свидетельствует находка в 2001 году под полом рижской квартиры Янсонсов–Вешчунасов на улице Пелду, 19, оригинала меморандума Латвийского Центрального совета от 17 марта 1944 года. Считавшийся утраченным документ, подписанный представителями элиты межвоенной демократической Латвии, бросал вызов обоим тоталитарным режимам.

— Под документом нет подписи Валии Валерии, поскольку договорились, что от одной семьи будет один подписавшийся. Посовещавшись, подписание доверили отцу — инженеру–электротехнику Вилхелмсу Янсонсу, –— пояснила Арета Янсоне.

Долгая жизнь в СССР

После взятия Риги Красной армией в октябре 1944–го Валия с мужем и двумя детьми направилась в Курземе, чтобы оттуда перебраться в Европу. В апреле 1945–го удалось договориться о переправке из Вентспилса в Швецию на суденышке "Банга" — это был один из последних рейсов в рамках знаменитой лодочной акции Латвийского Центрального совета. Когда капитан с облегчением сообщил, что судно находится в нейтральных водах, к "Банге" подошел советский корабль и блокировал путь на запад. С корабля приказали возвращаться в Вентспилс.

Бывшая разведчица поняла, что после попытки бегства возвращение в Вентспилс чревато серьезными репрессиями. По рассказу дочери, она с мужем и детьми перепрыгнула ночью с "Банги" на палубу советского корабля, направлявшегося в Клайпеду. После череды достойных триллера приключений семья в конце концов благополучно вернулась в Юрмалу.

Ответом Валии Валерии на второй приход советской власти стала внутренняя эмиграция. Некогда неудержимая активистка и смутьянка, она жила с мужем в небольшом домике в Юрмале. Полола грядки, растила детей и внуков, благо супруг, преподававший электротехнику в Рижском политехническом институте, по советским временам неплохо зарабатывал.

В Латвии надо жить долго. Валия Валерия Вешчунас успела на заре Атмоды в 1989 году вдохнуть воздух свободы, приняв участие на манифестации в честь Дня Лачплесиса у Памятника Свободы. Скончалась в 1990–м. Покоится на Лиелупском кладбище.

Игорь ВАТОЛИН.