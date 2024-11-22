Вопрос указания национальности в паспорте вызвал бурю в соцсетях

При смене паспорта сотрудники ПМЛП задают вопрос: будете ли вы указывать в паспорте свою национальность? Некоторым это кажется очевидным, поскольку они гордятся принадлежностью к своей нации, другие предпочитают молчать об этом.

Дискуссия переросла в публикацию на платформе микроблогов «Х».

««Вы будете указывать в паспорте свою национальность?» Что это сейчас было? Я латыш, я гражданин Латвии. Что должно произойти в мозгах, чтобы отказаться от своей национальности. Надо жутко ненавидеть свой собственный народ», - выразил мнение пользователь в социальных сетях.

''Tautību pasē uzrādīsies?''

Kas tas te tagad bija? Kas tas vispār par tādu jautājumu? Es esmu latvietis, es esmu Latvijas pilsonis. Kam tādam ir smadzenēs jānotiek, lai atteiktos uzrādīt savu tautību? Nu tad šausmīgi jāienīst pašam sava tauta. — Māronkuls (@Maaronkulis) November 19, 2024

Комментарии неоднозначные, можно сказать, даже диаметрально противоположные.

Наблюдения показывают, что чаще предпочитают скрывать свою национальность в латвийских паспортах русские, особенно после вторжения России на Украину. Однако даже представителям смешанных семей довольно сложно выбрать одну национальность, ведь любят одинаково и отца, и мать.

Однако большое количество латвийских комментаторов считают само собой разумеющимся писать в паспорте национальность - латыш.

«Я этого тоже не понимаю. В тех, кто стыдится своей национальности или хочет ее скрыть, есть что-то не совсем «чистое». Но это не новое явление. Так было уже давно», - сказано в одном из комментариев.

«Могу сказать, что 2/3 русских не хотят указывать свою национальность в паспорте (даже 20 лет назад). Когда я спросил их, когда они оформляли паспорт, они этого стыдились? - Они опускали глаза и смотрел вдаль», - написал другой пользователь.