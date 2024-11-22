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Вопрос указания национальности в паспорте вызвал бурю в соцсетях 9

Наша Латвия
Дата публикации: 22.11.2024
BB.LV
Вопрос указания национальности в паспорте вызвал бурю в соцсетях

При смене паспорта сотрудники ПМЛП задают вопрос: будете ли вы указывать в паспорте свою национальность? Некоторым это кажется очевидным, поскольку они гордятся принадлежностью к своей нации, другие предпочитают молчать об этом.

Дискуссия переросла в публикацию на платформе микроблогов «Х».

««Вы будете указывать в паспорте свою национальность?» Что это сейчас было? Я латыш, я гражданин Латвии. Что должно произойти в мозгах, чтобы отказаться от своей национальности. Надо жутко ненавидеть свой собственный народ», - выразил мнение пользователь в социальных сетях.

Комментарии неоднозначные, можно сказать, даже диаметрально противоположные.

Наблюдения показывают, что чаще предпочитают скрывать свою национальность в латвийских паспортах русские, особенно после вторжения России на Украину. Однако даже представителям смешанных семей довольно сложно выбрать одну национальность, ведь любят одинаково и отца, и мать.

Однако большое количество латвийских комментаторов считают само собой разумеющимся писать в паспорте национальность - латыш.

«Я этого тоже не понимаю. В тех, кто стыдится своей национальности или хочет ее скрыть, есть что-то не совсем «чистое». Но это не новое явление. Так было уже давно», - сказано в одном из комментариев.

«Могу сказать, что 2/3 русских не хотят указывать свою национальность в паспорте (даже 20 лет назад). Когда я спросил их, когда они оформляли паспорт, они этого стыдились? - Они опускали глаза и смотрел вдаль», - написал другой пользователь.

#паспорт
8
68

Комментарии (9)

  • М
    Михаил
    23-го ноября

    гордиться своей национальностью это, конечно, глупо. Но и скрывать её это также глупо: так делают только жулики и аферисты, кем бы они себя не называли. Главное, чтобы власть не пользовалась этим инструментом, чтобы записывать «в латыши» другие этносы латвии и создавать т.н. «искусственных латышей». С этой стороны, в самой правящей верхушке латышей ещё поискать надо: люди, считающие себя латышами непонятно кто на самом деле.

    38
    1
  • JB
    Janis Berzin
    22-го ноября

    Гордиться/стыдиться национальностью указывать её в документах также глупо как с цветом кожи, волос, глаз, формой носа, ушей размером стоп и т.д.. В данных особенностях, характеристиках нет заслуги или вины конкретного индивида, они получены от родителей.

    178
    14
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го ноября

    А хохол или украинец?

    88
    40
  • С
    Сарказм
    22-го ноября

    В принципе не воспринимаю воплей по поводу национальности в документах, имхо это атавизм, причем опасный, как учит история, проще всего объяснить никчемным идиотам, что они вяликие и крутые только потому что они немцы/русские/латыши/чеченцы/тунгусы и после этого их можно слать на любые войны и строить любые концлагеря с крематориями. В здоровом обществе достаточным должно быть nationality (т.е. принадлежность к стране, грубо говоря, гражданство), все остальное не имеет никакого отношения к публичной идентификации (для чего и служат паспорта)

    196
    24
  • A
    Anim
    Сарказм
    22-го ноября

    С национальностью согласен, это дичь в 21 веке.

    Но и гражданство страны - такой же атавизм. Реальное значение имеет резиденция (постоянное место жительства) - это и уплата налогов, и официальный адрес, и документы... А институт гражданства приводит только к такому бреду, как голосование на выборах теми, кто в реальности не имеет никакого отношения к данной стране (когда гражданин ЛР всю жизнь живёт где-то в Канаде, платит там налоги, вся собственность там, и проч., но выбирает парламент страны, куда в лучшем случае на недельку в отпуск приезжает раз в 10-20 лет), либо давно никак не связан со страной, но из-за международных отношений ни с того ни сего получает проблемы (граждане РФ, всю жизнь живущие в Европе, налоги, собственность и проч., но сейчас поимевшие кучу реальных проблем).

    Но увы, здесь опять рулят националисты, которые застряли в развитии на уровне 19 века. Отсюда и все проблемы от медицины и дорог до РаилБалтика и предвоенного положения...

    190
    10
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    22-го ноября

    С резиденцией вопрос дискуссионный и не только на осколках все никак не желающей помирать империи, которая очень много делала для того, чтобы перемешать поданных на подконтрольной территории и таким образом не допустить национально-освободительных движений и делая это самое насекление заложниками будущих катаклизмов, когда все так или иначе рухнет (новая серия того же сериала нас ждет, когда начнут разбираться с понаехавшими на ныне оккупированные территории Украины, когда те "вернутся в родную гавань" и там, боюсь, вегитарианскими "алиенскими" паспортами дело не ограничится, впрочем мне их не сильно жаль, за глупость и жадность, пусть даже прошлых поколений, надо платить). Но и во вполне благополучных странах по вполне объективным причинам доля резидентов с мягко говоря сильно отличной ментальностью от условных хозяев все возрастает. Большинство из них реально много работает, живет и платит налоги, но надо ли на этом основании им давать возможность влиять (а потом возможно и определять) будущее их страны проживания... огромный и неоднозначный вопрос. Зачем, собственно? Чтоб они и там воспроизвели уклад жизни страны исхода, построив на месте Голландии Суринам, а на месте Италии - Ливию? Кому от этого станет лучше? Это знаете ли в 18 веке no taxation without representation звучало свежо, актуально и новаторски, в современных реалиях имеются вопросы...

    3
    9
  • А
    Андрей
    22-го ноября

    самоопыление в Х-итере. Прям клуб анонимных алкоголиков, какой-то.

    29
    1
  • Д
    Дед
    22-го ноября

    Латгалец, не латыш, но указать национальность латгалец, нельзя, потому и латыш не будет.

    79
    3
  • A
    Anim
    Дед
    22-го ноября

    Вы б ещё в ливы записались... )

    5
    11
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