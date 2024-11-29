Цены растут, а выручка падает: упал оборот розничной торговли в Латвии

В октябре текущего года, согласно скорректированным по календарю данным, оборот предприятий розничной торговли в Латвии уменьшился на 0,1% в сравнительных ценах по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В розничной торговле продовольственными товарами за аналогичный период был спад на 1,7%, тогда как объемы розничной торговли непродовольственными товарами без учета розничной торговли автомобильным топливом увеличились на 0,5%, а торговля автомобильным топливом выросла на 1,6%.

В октябре этого года по сравнению с октябрем 2023 года наиболее существенный рост оборота наблюдался в розничной торговле по почте или в интернет-магазинах - на 17,9%, в розничной торговле косметическими и туалетными принадлежностями - на 5,5%, а также фармацевтическими и медицинскими товарами - на 3,6%. На 12% снизился оборот розничной торговли со стендов и на рынках. Снижение оборота в неспециализированных магазинах, где в основном продают непродовольственные товары, составило 11,6%, а в розничной торговле товарами, предназначенными для культуры и отдыха, - 4,1%.

Общий оборот розничной торговли в фактических ценах без учета влияния календарных дней в октябре 2024 года по сравнению с октябрем прошлого года вырос на 2,1%.

В октябре этого года по сравнению с сентябрем, согласно сезонно скорректированным данным, в сравнительных ценах оборот розничной торговли вырос на 0,5%.

В розничной торговле продовольственными товарами за месяц было сокращение на 0,4%, в то время как объемы розничной торговли непродовольственными товарами без учета розничной торговли автомобильным топливом увеличились на 1,4%, а в розничной торговле автомобильным топливом отмечено падение на 0,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный прирост оборота наблюдался в розничной торговле одеждой, обувью и кожаными изделиями - на 10,2%, в розничной торговле по почте или в интернет-магазинах - на 3,9%, а также в розничной торговле товарами, предназначенными для культуры и отдыха, - на 3,7%.

В октябре 2024 года по сравнению с сентябрем общий оборот розничной торговли в фактических ценах без учета сезонности вырос на 3,6%.