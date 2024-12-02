Проблемы на Алтонавском мосту в Риге: неприятности только начинаются

Транспортный комитет Рижской думы рассмотрел вопрос Алтонавcкого (Altonavas, Altonaer) моста, который разрушается и уже укутан в обёртку, чтобы бетонные обломки не сыпались на крыши электричек.

Как только выпадет снег, виадук будет закрыт для движения автомобилей, потому что машины, посыпающие проезжую часть песком с солью, весят более 5 тонн, а значит, им проезд через этот виадук запрещен.

Городские власти планируют оставить на Алтонавском виадуке только движение пешеходов, электросамокатов и велосипедов.

Как известно, этот мост был построен в 1910 году из литого бетона, свой срок эксплуатации давно отслужил и его собирались снести при постройке Rail Baltica, а на его месте построить другой мост.

Однако у Rail Baltica «изменились планы»: никаких тоннелей в ближайшее время никто под городом строить не будет, да и сама Rail Baltica может обойти Ригу стороной.

А что с мостом? Ничего: Rail Baltica умыла руки. У города Риги никаких планов в отношении моста не было, раз это вопрос Rail Baltica.

Один из вариантов нынешних действий: внести снос старого моста и создание нового в городской трехлетний план, вписав его в нижней строчке, через три года приступить к проектированию, и еще через год или два приступить к строительству нового. Это все очень долго.

Но и перенести на одну из верхних «строчек» нельзя, так как если какие-то объекты трехлетнего плана вдруг оказываются не в нижней части таблицы, а сразу в верхней, при очередной ревизии Госконтроля подобное несоблюдение иерархии считается нарушением. Инициаторов вызывают «на ковёр» и не исключено возбуждение уголовного дела.

Неприятность вторая: так как мост числится памятником градостроительного зодчества, Управление культурного наследия потребовало сохранить «быки моста», то есть опоры, на которых он стоит, и другие характерные части. Это значит, что, во-первых, виадук должен будет остаться таким же узким, как сейчас, где два встречных автобуса не могут левыми зеркалами разъехаться.

Подобный замысел может быть реализован только одним способом: мост снести, а на его месте выстроить его копию. Что никаким памятником уже являться не будет. Подобная «замена» Управление культурного наследия вряд ли устроит. Вопрос, выдержат ли 114-летние опоры моста новое строение, но никто гарантии не дает.

Поэтому придется строить новый, более широкий, и с тротуарами, и с велодорожкой. В противном случае получится мост в старых пропорциях, по которому 114 лет тому назад лишь на извозчиках ездили. И ширина у них была значительно уже, чем у современных автобусов. Не говоря о весе.

Глава комитета в сердцах сказал, что если Управлению культурного наследия непременно нужно сохранить мост (если он при перемещении вообще не развалится со всеми «быками» и орнаментами), то его можно поставить где-нибудь поблизости на лужайке просто для красоты. И пусть они сами беспокоятся о том, чтобы 114-летняя бетонная конструкция даже без внутренней арматуры в один прекрасный день не рухнула.

Чтобы облегчить жизнь жителям Биерини, с железной дорогой идут переговоры об открытии железнодорожного переезда на ул. Робежу.

Железная дорога известила думу, что для устройства переезда требуется 6–8 месяцев. А когда строили станцию «Биерини / Детская больница», то были заверения, что это место спроектируют так, чтобы создать там переезд труда не составило. Где теперь все те начальники, сложно сказать: «в списках не значатся».

Ознакомившись с такой ситуацией, Департамент внешнего пространства и мобильности неожиданно известил, что новый мост может быть построен в течение 2,5 лет. И сейчас сотрудники усиленно разрабатывают условия конкурса «реконструкции» (читай: сноса и строительства нового) путепровода и согласно новым требованиям и по ширине, и по высоте.

Насколько это все получится, предвидеть сложно. Будем надеяться и ждать…