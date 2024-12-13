Нам не по пути с ними: Рижская мэрия разорвала связи с Тбилиси

Рижская мэрия приняла решение остановить соглашение о сотрудничестве с Тбилиси, который пока является городом-побратимом Риги, сообщили в мэрии.

Мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое Единство) заявил, что происходящее в Грузии вызывает обеспокоенность, и отказ от европейского пути не отвечает интересам грузинского народа.

"Выражая наше отношение к происходящему, мы приняли решение приостановить соглашение о сотрудничестве с Тбилиси. Мы будем внимательно следить за развитием событий", — заявил мэр.

Соглашение, подписанное 3 апреля 2007 года, охватывало сотрудничество в таких областях, как торговля, экономика, наука и техника, гуманитарные и культурные связи.

Первые контакты Риги с зарубежными городами были установлены еще в советские времена в 1960-х годах с Пори в Финляндии и Ростоком в Германской Демократической Республике. В последующие годы сеть городов-побратимов постепенно расширялась, начиная с середины 1970-х годов, охватывая города как в Европе, так и в других регионах и на других континентах.

В настоящее время у Риги есть 25 городов-побратимов на пяти континентах.

В Грузии продолжаются протесты после победы правящей партии "Грузинская мечта" на выборах 26 октября. Поскольку обе стороны отвергают возможность компромисса, ситуация остаётся неразрешённой.

Ожидается, что напряжённость возрастёт 14 декабря, когда правящей партии предстоит назначить замену нынешнему президенту Саломе Зурабишвили. Зурабишвили не хочет уходить, утверждая, что новоизбранный парламент и правительство Грузии являются нелегитимными.