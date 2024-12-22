На этой неделе из жизни ушли два выдающихся латвийских спортсмена – баскетболист Янис Тимма и олимпийский призер, легкоатлет Айгар Фадеев .

«Я думаю о психологической поддержке спортсменов», – написала в Х премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«Я общаюсь с министром образования Андой Чакшей и подкомиссией Сейма по спорту. Совместно со спортивными организациями мы создадим службы по оказанию помощи спортсменам. Им это необходимо как в повседневной жизни, так и в то время, когда их карьера находится в состоянии взлетов и падений», – заявила Силиня.

Domāju par sportistu psiholoģisko atbalstu.



Esmu saziņā ar @andacaksa &, Saeimas Sporta apakškomisiju @DDaugavietis45

Kopā ar sporta organizācijām veidosim pakalpojumus, kas sniedz palīdzību sportistiem. To vajag gan viņu ikdienā, gan laikā, kad karjera met kūleņus. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 22, 2024

Ее порыв был неоднозначно воспринят комментаторами.

«Может быть, наконец-то стоит задуматься о демографии, потому что она действительно кувыркается. Страна умирает, но вас это не волнует, верно?», – написала публицист Элита Вейдемане.

««Просто ради развлечения», — добавила она» – это пост рекламщика Эирка Стендзениекса.

"Как бывший профессиональный спортсмен, я ненавижу пустые заявления, когда дело касается спортсменов. Сам текст сообщения (Силини) свидетельствует о непонимании затронутой темы (которая не нова), а также предлагаемые сейчас изменения в политике отрасли упускают из виду все, что влияет на благополучие спортсменов», – написал гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Каспар Горкш.

«Для начала дайте 21 миллион евро детям из группы риска на свободное время! Здоровое детство – это основа здорового выбора в будущем», – написал Napolamino.

Даже в дискуссии о спортсменах про русский язык.

«У представителей других профессий карьера никогда не идет кувырком? Когда будут созданы сервисы для молодежи, подвергающейся дискриминации на рынке труда из-за незнания русского языка?», – возмущается некий Виктор Клос.

А вот как на воскресное заявление премьера Силини отреагировал пользователь с ником Tukšums:

«Уважаемая, сегодня воскресенье. Все еще Адвент. Вы понимаете, как смешно выглядите? Неужели некому научить или посоветовать? Я вижу шаги отчаяния...»