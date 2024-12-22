На этой неделе из жизни ушли два выдающихся латвийских спортсмена – баскетболист Янис Тимма и олимпийский призер, легкоатлет Айгар Фадеев.
«Я думаю о психологической поддержке спортсменов», – написала в Х премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
«Я общаюсь с министром образования Андой Чакшей и подкомиссией Сейма по спорту. Совместно со спортивными организациями мы создадим службы по оказанию помощи спортсменам. Им это необходимо как в повседневной жизни, так и в то время, когда их карьера находится в состоянии взлетов и падений», – заявила Силиня.
Domāju par sportistu psiholoģisko atbalstu.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 22, 2024
Esmu saziņā ar @andacaksa &, Saeimas Sporta apakškomisiju @DDaugavietis45
Kopā ar sporta organizācijām veidosim pakalpojumus, kas sniedz palīdzību sportistiem. To vajag gan viņu ikdienā, gan laikā, kad karjera met kūleņus.
Ее порыв был неоднозначно воспринят комментаторами.
«Может быть, наконец-то стоит задуматься о демографии, потому что она действительно кувыркается. Страна умирает, но вас это не волнует, верно?», – написала публицист Элита Вейдемане.
««Просто ради развлечения», — добавила она» – это пост рекламщика Эирка Стендзениекса.
"Как бывший профессиональный спортсмен, я ненавижу пустые заявления, когда дело касается спортсменов. Сам текст сообщения (Силини) свидетельствует о непонимании затронутой темы (которая не нова), а также предлагаемые сейчас изменения в политике отрасли упускают из виду все, что влияет на благополучие спортсменов», – написал гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Каспар Горкш.
«Для начала дайте 21 миллион евро детям из группы риска на свободное время! Здоровое детство – это основа здорового выбора в будущем», – написал Napolamino.
Даже в дискуссии о спортсменах про русский язык.
«У представителей других профессий карьера никогда не идет кувырком? Когда будут созданы сервисы для молодежи, подвергающейся дискриминации на рынке труда из-за незнания русского языка?», – возмущается некий Виктор Клос.
А вот как на воскресное заявление премьера Силини отреагировал пользователь с ником Tukšums:
«Уважаемая, сегодня воскресенье. Все еще Адвент. Вы понимаете, как смешно выглядите? Неужели некому научить или посоветовать? Я вижу шаги отчаяния...»
