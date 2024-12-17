В Москве скончался латвийский баскетболист Янис Тимма

Дата публикации: 17.12.2024
BB.LV
В Москве скончался латвийский баскетболист Янис Тимма, сообщает портал basketnews.lt, пишет ЛЕТА.

По информации СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено в подъезде в здании бизнес-отеля в центре Москвы. Рассматривается версия самоубийства. Сообщается, что рядом с телом спортсмена лежал телефон, на экране которого было видно сообщение от его экс-жены, известной певицы Анны Седоковой, с просьбой перезвонить.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Осенью 2024-го Анна объявила о прекращении отношений. Чтобы сохранить семью, Янис прилетел из Америки в Москву, где продолжал жить последние месяцы. Что стало причиной разрыва, неизвестно.

9 декабря Тимма официально развелся с Седоковой. Они были в браке четыре года и общих детей не имели.

В октябре Тимма решил продолжить свою баскетбольную карьеру в турнире, организованном российской букмекерской компанией Liga Stavok, где он представлял команду Alikson.

Тимма, дебютировавший в составе сборной Латвии в 2014 году, провёл 35 официальных матчей за национальную команду, набрав 338 очков. Всего в составе сборной Латвии он сыграл 56 матчей и набрал 513 очков.

Прошлый сезон баскетболист начал в турецком чемпионате в составе стамбульского клуба Daruşşafaka, а завершил вместе с Янисом Стрелниексом в испанском клубе Obradoiro из Сантьяго-де-Компостела.

В сезоне 2022/2023 Тимма провёл некоторое время без клуба, а в марте дебютировал в чемпионате Пуэрто-Рико за клуб Umacao Grises. Однако после четырёх матчей его пути с клубом разошлись. Затем латвийский баскетболист играл в лиге Big3 за команду Aliens.

В первой половине сезона 2021/2022 Тимма выступал за российский клуб УНИКС (Казань), где сыграл три матча в Евролиге. Во второй половине сезона он присоединился к команде Lakeland Magic в G-лиге Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

За границей баскетболист также выступал за греческий Olympiakos, петербургский Зенит, испанский Baskonia и подмосковный Химки. В Латвии Тимма играл за команды ASK Rīga, ASK/Juniors, Liepājas lauvas, Ventspils и VEF Rīga.

#RIP #Янис Тимма
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
