С января запретят вейпы; уже разрабатываются схемы обхода

Наша Латвия
Дата публикации: 27.12.2024
LETA
Изображение к статье: С января запретят вейпы; уже разрабатываются схемы обхода
ФОТО: pixabay

С 1 января следующего года потребителей электронных сигарет, известных как вейпы, коснутся различные ограничения, пишут общественные СМИ.

Торговцы должны будут соблюдать строгие требования, например, не продавать ароматизированные вейпы. Также, вероятно, с латвийского рынка исчезнут никотиновые подушечки.

Список изменений длинный - с января табачные изделия, их заменители и электронные устройства для курения нельзя будет продавать лицам моложе 20 лет.

Вейпы с различными фруктовыми вкусами пользовались большим спросом среди несовершеннолетних, и в последние годы эта проблема неоднократно поднималась наркологами и представителями системы образования. Теперь ароматизированные вейпы будут запрещены - торговцы смогут предлагать только продукцию без вкуса или со вкусом и запахом табака.

Однако торговцы не спешат закрывать свои магазины и уже придумывают способы, как обойти запреты. На вопросы Латвийского телевидения, на чем они планируют зарабатывать, некоторые отвечали уклончиво, а другие не ответили вообще. Однако неофициальная информация свидетельствует о том, что торговцы вейпами ищут способы продавать ту же продукцию и с января.

Например, одна торговая фирма, продающая флаконы с ароматизированными жидкостями для вейпов "наполни и кури", которые с января будут запрещены, намерена продавать по два флакона - в одном будет никотин без вкуса и запаха, а во втором - ароматизатор. После покупки потребитель сможет смешать флаконы и получить, по сути, тот же продукт, что и раньше.

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    29-го декабря

    Вот идёшь по улице или с ребёнком или один неважно,а перед тобой какой-то ........ дымит, и это облако дыма тебе или ребёнку в лицо прямо. Приятного мало, пускай продают но за к...... е на улице, штрафуют!.. Лучше вообще эту гадость не к.... ть, а уж если начал то уж сигарета нормальная, а не химия эта!

Видео