Торговцы должны будут соблюдать строгие требования, например, не продавать ароматизированные вейпы. Также, вероятно, с латвийского рынка исчезнут никотиновые подушечки.

Список изменений длинный - с января табачные изделия, их заменители и электронные устройства для курения нельзя будет продавать лицам моложе 20 лет.

Вейпы с различными фруктовыми вкусами пользовались большим спросом среди несовершеннолетних, и в последние годы эта проблема неоднократно поднималась наркологами и представителями системы образования. Теперь ароматизированные вейпы будут запрещены - торговцы смогут предлагать только продукцию без вкуса или со вкусом и запахом табака.

Однако торговцы не спешат закрывать свои магазины и уже придумывают способы, как обойти запреты. На вопросы Латвийского телевидения, на чем они планируют зарабатывать, некоторые отвечали уклончиво, а другие не ответили вообще. Однако неофициальная информация свидетельствует о том, что торговцы вейпами ищут способы продавать ту же продукцию и с января.

Например, одна торговая фирма, продающая флаконы с ароматизированными жидкостями для вейпов "наполни и кури", которые с января будут запрещены, намерена продавать по два флакона - в одном будет никотин без вкуса и запаха, а во втором - ароматизатор. После покупки потребитель сможет смешать флаконы и получить, по сути, тот же продукт, что и раньше.