С мигрантами разрешили не церемониться: Брюссель наконец понял латвийскую проблему

Европейский союз официально заявил, что страны ЕС, граничащие с Россией и Беларусью, имеют право ограничить права на убежище для нелегальных иммигрантов, которые используются Москвой и Минском в качестве инструмента для дестабилизации блока.

"Они [государства–члены] могут, например, ограничить право на убежище в такой ситуации, но по строгим правилам и в рамках правового поля", — заявила вице–президент Еврокомиссии Хенна Виркунен. "Это означает, что речь должна идти о действительно исключительных, временных, соразмерных и четко определенных случаях", — сказала она.

Брюссель отмечает, что в 2024 году количество нелегальных пересечений на границе ЕС с Беларусью увеличилось на 66% по сравнению с 2023 годом. По данным ЕС, 90% мигрантов, незаконно пересекающих польско–белорусскую границу, имеют российские студенческие или туристические визы. "То, что мы видим сегодня, это чрезвычайная ситуация", — сказала Вирккунен.

Брюссель также объявил о выделении 170 миллионов евро шести приграничным странам для улучшения пограничного контроля. Из них Эстония получит 19,4 млн евро, Финляндия — 50 млн евро, Латвия — 17 млн евро, Литва — 15,4 млн евро, Польша — 52 млн евро и Норвегия — 16,4 млн евро на модернизацию электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильных средств обнаружения и борьбу с вторжением беспилотников.

"Мы сделали еще один решительный шаг, чтобы поддержать наши приграничные государства в борьбе с гибридной угрозой, которую представляет собой неприемлемая инструментализация миграции со стороны России и Беларуси. Страны, граничащие с Россией и Беларусью, в частности Финляндия, имеющая с Россией границу протяженностью 1340 километров, сталкиваются с тяжелым вызовом, чтобы гарантировать безопасность союза и территориальную целостность его государств", — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Власти стран Балтии неоднократно взывали к помощи Брюсселя в связи с наплывом мигрантов, но какой–либо помощи не получали. Брюсселю было трудно переступить через свой важнейший принцип — открытость границ. В последние годы, впрочем, этот принцип вовсю проверяют на прочность как извне, так и внутри ЕС.