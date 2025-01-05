Хотят собрать больше штрафов? Жители Латвии недовольны новым порядком проведения техосмотра

Начиная с 2 января в Латвии при прохождении технического осмотра транспортного средства больше не будет наклеиваться наклейка осмотра на лобовое стекло. Как и любые изменения, это вызвало непонимание у некоторых людей. Об этом пишет LA.LV .

«Читал, что теперь на автомобили больше не будут клеить наклейки, подтверждающие пройденный техосмотр. Снова придумали способ, как собирать больше штрафов с людей, ведь наклейка на окне была самым простым способом быстро увидеть и вспомнить, когда нужно снова ехать на техосмотр. Сколько таким образом можно сэкономить? Зато теперь можно будет бесконечно штрафовать за то, что водители не заметили, что срок осмотра истёк. Совсем не понимаю, зачем нужны такие изменения», – написал в редакцию Андрис, который за рулём уже 40 лет.

Ответ CSDD: "Теперь факт того, что транспортное средство прошло государственный технический осмотр и допущено к участию в дорожном движении, будет подтверждаться записью в Государственном регистре транспортных средств и их водителей, а также протоколом, подтверждающим оценку технического осмотра, выданным владельцу.

Государственное акционерное общество «Дирекция безопасности дорожного движения» (CSDD) также разработало новый электронный сервис на платформе e-CSDD – https://e.csdd.lv/chkta. Введя регистрационный номер транспортного средства, можно бесплатно узнать срок действия технического осмотра.

Кроме того, CSDD призывает всех водителей зарегистрироваться на e-CSDD для получения напоминаний и уведомлений. Это позволит CSDD своевременно отправлять информацию о приближении срока окончания действия техосмотра, а также другие уведомления".