Baltijas balss logotype

Хотят собрать больше штрафов? Жители Латвии недовольны новым порядком проведения техосмотра 1

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2025
BB.LV
Хотят собрать больше штрафов? Жители Латвии недовольны новым порядком проведения техосмотра

Начиная с 2 января в Латвии при прохождении технического осмотра транспортного средства больше не будет наклеиваться наклейка осмотра на лобовое стекло. Как и любые изменения, это вызвало непонимание у некоторых людей. Об этом пишет LA.LV.

«Читал, что теперь на автомобили больше не будут клеить наклейки, подтверждающие пройденный техосмотр. Снова придумали способ, как собирать больше штрафов с людей, ведь наклейка на окне была самым простым способом быстро увидеть и вспомнить, когда нужно снова ехать на техосмотр. Сколько таким образом можно сэкономить? Зато теперь можно будет бесконечно штрафовать за то, что водители не заметили, что срок осмотра истёк. Совсем не понимаю, зачем нужны такие изменения», – написал в редакцию Андрис, который за рулём уже 40 лет.

Ответ CSDD: "Теперь факт того, что транспортное средство прошло государственный технический осмотр и допущено к участию в дорожном движении, будет подтверждаться записью в Государственном регистре транспортных средств и их водителей, а также протоколом, подтверждающим оценку технического осмотра, выданным владельцу.

Государственное акционерное общество «Дирекция безопасности дорожного движения» (CSDD) также разработало новый электронный сервис на платформе e-CSDD – https://e.csdd.lv/chkta. Введя регистрационный номер транспортного средства, можно бесплатно узнать срок действия технического осмотра.

Кроме того, CSDD призывает всех водителей зарегистрироваться на e-CSDD для получения напоминаний и уведомлений. Это позволит CSDD своевременно отправлять информацию о приближении срока окончания действия техосмотра, а также другие уведомления".

#техосмотр
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
10
76

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    5-го января

    Так приклейте на стекло себе напоминалку, а платить за эту наклейку, я лично не хочу. Хотя, конечно, эти сволочи еще дороже все сделают и своего не упустят.

    42
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео