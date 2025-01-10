Вы понимаете, что забираете латышских детей?! Жуткая история с сиротским судом в Швеции

В конце года в СМИ и социальных сетях появилась информация о случае, когда за очень короткий промежуток времени – менее чем за две недели – работники социальных служб Швеции приняли решение забрать 6-летнего ребенка у латвийской семьи, передает ЛТВ.

Первый звонок из социальных служб застал врасплох родителей 6-летней девочки посреди рабочего дня. Звонивший, не вдаваясь в подробности, сказал, что оба родителя должны немедленно явиться в социальные службы. Они оба быстро покинули работу и отправились по указанному адресу. В офисе их встретили две женщины-офицера, которые заявили, что готовы немедленно забрать ребенка из семьи.

«Сначала мы даже не поняли, в чем дело, почему? Что вообще произошло?! Никто ничего не объясняет... ребенок сказал в школе, что дома мы применяем к нему насилие», — говорит Сигита Гедрайте, мать троих детей.

Зная, что в семье не было никакого насилия, что определенно имело место недопонимание, родители сначала умоляли не забирать их дочь. Родители договорились, что на следующее утро они должны прийти в социальные службы вместе с ребенком. После этого состоялся разговор между обслуживающим персоналом и девочкой, после которого было подтверждено, что с ребенком все в порядке. Родители согласились сотрудничать и посетить специалиста по управлению стрессом. Они дали работникам социальной службы номер телефона своей взрослой дочери, чтобы те могли узнать ее мнение о ситуации в семье.

«Всегда есть такое чувство, что ты придешь вечером домой, а ребенка больше не будет в школе. Из школы ты его просто не получишь. Я ничего не сделала ребенку, а мне все время говорят, что сделала», — обеспокоена Гедрайте.

Ребенка допрашивают на шведском языке, без присутствия переводчика

Накануне 18 ноября, когда семья выбирала в магазине праздничный торт, мать была удивлена вопросом своего ребенка.

«Маленькая дочь говорит нам, что другая мама не будет покупать пипаркукас, как ты, она, вероятно, не будет такой крутой. Шведские дети не едят сладости в середине недели. Я спросила, мол, что за другая мама, ты о ком? А она мне: «ну, та другая мама»», — вспоминает мать девочки.

18 ноября, посреди рабочего дня, обоих родителей снова неожиданно вызвали в социальные службы. Когда Сигита и ее муж прибыли в социальную службу, перед ними уже лежало подписанное решение о том, что ребенок будет изъят из их семьи и передан в другую семью.

Сигита провела 2 часа, общаясь с персоналом, пытаясь выяснить, было ли проведено надлежащее расследование, чтобы принять такое решение, основываясь исключительно на словах ребенка? Кроме того, она пришла к выводу, что допрос ребенка проводился на шведском языке без присутствия переводчика.

«Я не знаю, как сказать — моя мама бьет меня. Она даже не знает, как это сказать по-шведски. В этот момент мы поняли, что ей просто сказали, что говорить», — с подозрением говорит Гедрайте.

Муж Сигиты первым покинул офис, потому что настал момент, когда они оба поняли, посмотреть друг на друга, что им пора уезжать. Муж пошел домой за паспортами, а Сигита потребовала беседы с сотрудником, подписавшим решение. Она осталась в офисе наедине с одним из сотрудников, который удивил ее словами.

«Мы нашли очень, очень хорошую шведскую семью для вашего ребенка. Ей там будет очень хорошо. И в этот момент я начала говорить: вы вообще понимаете, что забираете латышских детей?! Кто ей прочитает сказку на латышском сегодня вечером? Она говорит, что ей снятся плохие сны, если ей не читают сказку. Я вижу, как она плачет. У нее есть двоюродные братья, сестры. Две старшие сестры. Как вы думаете, как эта хорошая шведская семья сможет ей все это дать?», - говорит женщина.

Служба осталась при своем

Сотрудница службы пояснила Сигите, что решение не может быть изменено. В тот момент Сигита пообещала, что если у нее заберут дочь, то социальные службы не будут иметь покоя.

«Я сказала, что буду следовать за ней как тень, пока она не передумает. Это мой ребенок, моя ответственность. Я буду ждать у дверей социальных служб. Я встречу тебя, я буду сопровождать тебя, я буду здесь все время, пока не получу обратно своего ребенка», - объясняет мать.

К великому удивлению сотрудников службы, Сигита не подписала решение, а разорвала и решение, и его копию и быстро выбежала за дверь. Так как Сигита уже забрала свою дочь из школы под предлогом того, что ей нужно отвезти ее к стоматологу, и отдала ее на попечение коллеги, то она сразу же поехала на работу. Полицейские уже через полчаса были на рабочем месте и, показывая фотографии, разыскивали Сигиту и ее мужа. Все трое покинули остров, на котором жили, на иномарке, завернув свои телефоны в фольгу. Их знакомый, который путешествовал вместе с ними, помог им совершить 36-часовое путешествие, оплатив его кредитной картой. Сигита убеждена, что без поддержки коллег результат был бы совершенно иным.

**Помните о защите прав детей во время поездок за границу **

С 2020 года на сайте Министерства юстиции (Минюста) размещены методические рекомендации по защите прав детей в различных зарубежных странах, с которыми родителям детей обязательно стоит ознакомиться и принять во внимание перед выездом на жительство и работу в другую страну. Не нужно полагаться на предположение, что вашу семью это точно не затронет.

Министерство призывает родителей в кризисных ситуациях незамедлительно обращаться в государственные учреждения Латвии. Даже если в этот момент кажется, что внимание иностранной социальной службы к семье — всего лишь недоразумение, которое можно разрешить самостоятельно.

«Мы создали собственную сеть сотрудничества между собой — Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Центр защиты детей, Ассоциация сиротских судов и Омбудсмен, где мы можем координировать каждую ситуацию. Мы всегда благодарны родителям кто первыми поднимает тревогу, звонит, сообщает, потому что бывают ситуации, когда зарубежные страны вообще не сообщают нам о ситуациях такого рода. Бывает и так, что родители не сообщают. Часто это из-за страха и беспокойства», — говорит Байба Зиемеле, директор Департамента международного сотрудничества Министерства юстиции.

Министерство не имеет права подробно комментировать инцидент в семье Сигиты, но подчеркивает, что очень быстрая реакция социальных служб на ситуации, связанные с детьми, типична для многих стран.

«И есть страны, которые выработали исторический опыт относительно того, почему они действовали таким образом, — не дожидаясь, не разговаривая, а оценив положение ребенка, они решают действовать немедленно, и мы не можем возражать против этого», — поясняет представитель министерства.

Если родители своевременно обращаются в латвийские учреждения, у них есть возможность объяснить ситуации, которые являются нормальными и распространенными в нашей стране, но неприемлемы в других местах – из-за другого уровня жизни.

«Например, однажды к нам из скандинавской страны приехала социальная служба, чтобы встретиться с потенциальным опекуном ребенка, он отправился в загородный дом, где туалет находится на улице... Как вы думаете, какой был ответ? Катастрофа! Куда вы собираетесь сажать ребенка?! Мы привыкли к этому. У нас ведь главное - семья. Хотя и мы хотели бы сказать, что это ненормально, но так есть. Мы живем в разных странах, с разным уровнем развития», — подчеркивает Зиемеле.

Минюст: призываем не думать о теориях заговора

Другим примером, когда ситуация была разъяснена и разрешена благодаря переговорам на уровне государственных учреждений, стал случай, когда детей из семьи, проживающей в Дании, пришлось изъять из-под родительской опеки.

«Мы нашли замечательного опекуна в Латвии – бабушку и дедушку, которые, к сожалению, не могут считаться опекунами в Дании. Потому что в датской системе возраст бабушки или дедушки составляет около 70–80 лет, а в Латвии мы знаем, что это 50–60 лет. Люди в зрелом возрасте, которые полностью способны заботиться о детях», — говорит чиновник.

Представитель министерства призывает родителей, отправляющихся на работу за границу, сначала оценить, как там будет себя чувствовать их ребенок, у которого нет ни привычных друзей, ни привычного дома в чужой стране, чаще всего он даже не понимает языка этой страны. Родители не должны стесняться обращаться за помощью, и к каждому сигналу от социальных служб следует относиться серьезно.

«Первое, что мы замечаем — это чувство стыда и страха. А страх порождает атаку. Что, что ты делаешь в моем доме? Вот почему мы говорим — давайте поговорим. Надо понять – речь идет о ребенке. Однако я хотела бы призвать не думать о теориях заговора о том, что наши прекрасные, светловолосые, голубоглазые ангелы являются для кого-то сладкой целью. Каждая страна старается заботиться о своих детях на том уровне понимания, который там есть», — напоминает Зиемеле.

По данным Министерства юстиции, за рубежом ежегодно возбуждается в среднем 50–60 дел об изъятии детей из семей проживающих там граждан Латвии.