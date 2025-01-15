От мигрантов в глазах рябит: как долго Латвия проживет в национальном оазисе?

В Европе пересчитали понаехавших. Их оказалось слишком много. До Латвии они пока не добрались, хотя многим в стране кажется, что нашествие уже началось.

В ожидании пришествия

Тема миграции в Европе давно считается болезненной, а сейчас выходит на первый план. Если раньше мигрантов сюда завозили чуть ли не принудительно в качестве дешевой рабочей силы, то сейчас открещиваются как от прокаженных. Впрочем, сильно меньше приезжих от этого не становится, наоборот – их число растет. Проблемы миграции меняют даже и политический ландшафт ЕС: с притоком мигрантов связывают рост популярности крайне правых сил.

В Латвии этой теме тоже уделяют все больше внимания, хотя ни статистика, ни наблюдения не подтверждают бытующего в стране мнения, о том, что страна стонет под игом понаехавших.

Скорее так: среди населения явно присутствует синдром непременно грядущего, но в реальности никак не наступающего пришествия диких толп чужеземцев, намеренных самым брутальным образом попирать культурные ценности автохтонного населения. Ожидание этих толп столь сильно, что время от времени кто-нибудь принимает за них пару-тройку человек подозрительной внешности. На этой почве на просторах соцсетей регулярно возникают жаркие споры относительно засилья представителей глобального Юга и Востока.

Например, во время празднования последнего Нового года в Старой Риге кто-то заснял, как на одной из уличных дискотек веселится компания из десятка молодых людей явно не местной внешности. Дискуссия разразилась знатная. Судя по комментариям, многим померещилось, что пляшущих мигрантов сотни, а то и тысячи.

Чуть ранее один известный латвийский певец необдуманно попытался выразить в соцсетях идеи мультикультурализма, вызвав бурю негодования со стороны соотечественников. Артист заявил, что когда он учился в США, в его школе никто не делил учеников по цвету кожи и форме черепа. За такую подозрительную открытость миру певец был подвергнут жесткому остракизму, опять же в духе «я не расист, просто черных не люблю».

До Германии далеко

Но что мы имеем в реальности? Согласно официальным данным, на фоне остального ЕС Латвия до сих пор остается оазисом, свободным от нашествия чужаков.

В 2022 году (более свежих данных у Евростата нет) в ЕС приехало 5,1 млн иммигрантов из стран, не входящих в ЕС. Это более чем в два раза больше по сравнению с 2,4 млн в 2021 году.

Во всех странах ЕС, кроме Люксембурга и Словакии, в 2022 году 50% и более иммигрантов прибыли из-за пределов ЕС. Наибольшие доли наблюдались в Чехии (95% всех ее иммигрантов), Литве (91%), Латвии (89%) и Словении (87%).

В абсолютных цифрах самыми популярными странами назначения для иммигрантов из-за пределов ЕС в 2022 году стала Германия – 1,6 млн человек, или 31% всех иммигрантов, приехавших в ЕС из стран, не входящих в Евросоюз. Далее идут Испания – 860 тыс., или 17%, Италия – 334 тыс., или 7%, Чехия – 331 тыс., или 6%, и Франция – 317 тыс., или 6%.

В Латвии, по данным Евростата, в 2022 году наблюдался резкий рост притока мигрантов из третьих стран. Их прибыло более 34 тысяч по сравнению с 9 тыс. годом ранее. Но это в основном за счет числа украинских беженцев, которых мы равнять с азиатами и африканцами не будем по понятным причинам. Юридически у них также особый статус. Причем этот статус установлен не латвийскими властями, а на уровне Брюсселя.

На самом деле на протяжении многих лет приток приезжих из третьих стран в Латвию составляет 6–8 тыс. человек в год. Для почти двухмиллионной страны это капля в море. Тем более что многие из них здесь не задерживаются. Известно, что Латвия является для большинства понаехавших «трамплином», или первой базой для дальнейшего покорения более благополучных стран ЕС, расположенных преимущественно в западной стороне от Латвийской Республики.

Беженцы убегают

Что касается беженцев (не тех, что из Украины), то и их число крайне невелико. В 2023 году латвийские власти получили 1625 заявлений о предоставлении убежища. В два предыдущих года – около 500 за год. Ранее заявлений было примерно по 300 в год, а иногда и менее 200.

Такое число беженцев невозможно назвать чрезмерным. Сравните с другими странами ЕС.

В 2023 году около 1 млн человек впервые подали заявки на международную защиту в странах ЕС, что на 20% больше, чем в 2022 году. После значительного падения в 2020 году число лиц, впервые ищущих убежища, увеличивалось три года подряд и почти достигло пиков, зафиксированных в 2015 и 2016 годах во время войны в Сирии.

Среди стран ЕС, получивших наибольшее число просьб об убежище в 2023 году:

Германия – 329 тыс., или 31% всех первых заявлений о предоставлении убежища в ЕС,

Испания – 160 тыс., или 15%,

Франция – 145 тыс., или 14%,

Италия – 131 тыс., или 12%.

На эти четыре страны ЕС вместе приходится 73% всех новых заявлений о предоставлении убежища.

По сравнению с населением каждой страны ЕС, самый высокий показатель впервые подавших заявку на убежище в 2023 году, был зафиксирован на Кипре – 13 впервые подавших заявление на 1000 человек, опередив Австрию и Грецию, – по 6.

Европа не указ?

Конечно, можно возразить: «А что нам эта Европа?» Мы, дескать, хотим быть расово чистыми, и все тут! Такие наши духовные скрепы. Мы не расисты, но темнокожим здесь не место. Можно и так.

Но вот что интересно: расовая однородность сегодня – это удел или крайне бедных стран, вроде Мозамбика или Лесото, по той простой причине, что никому и в голову не придет туда переселяться, или стран крайне самобытных, но богатых, вроде Японии.

Последняя, однако, в экономическом плане от Латвии ушла так далеко, что может себе позволить жить так, как хочет. У них вообще роботы улицы метут. Ну а Латвии руки, готовые делать черную работу, очень даже нужны, предприниматели подтвердят.

Изображать расово-этническую девственность, особенно на фоне не слишком процветающего народного хозяйства, наверное, не очень уместно и не слишком полезно. Не говоря уже о том, что сами-то жители Латвии оставляют за собой право жить там, где хотят, расселившись за последние 30 лет в немалых количествах по всей планете.